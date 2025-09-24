Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 6 de abril de 2026


Alberto Abarza histórico: sumó su 11° medalla en Mundiales de Paranatación

El para nadador chileno obtuvo la presea de bronce en la prueba de los 200 metros libres del Mundial de Singapur 2025.

El para nadador chileno obtuvo la presea de bronce en la prueba de los 200 metros libres del Mundial de Singapur 2025.

Deportes

Alberto Abarza continúa agigantando su leyenda en el deporte nacional. Este miércoles, el histórico paranadador chileno consiguió su 11° medalla en Mundiales de Paranatación.

El criollo obtuvo el bronce en la prueba de los 200 metros libres del Mundial de Singapur 2025, evento que arrancó el pasado 21 de septiembre y que culminará el 27 de este mes.

Ahora, el múltiple medallista paralímpico intentará sumar una nueva presea en la cita planetaria cuando compita en los próximos días en la final de los 50 metros.

Consignar que Abarza obtuvo su primera medalla en Mundiales en Ciudad de México 2017. Desde entonces, ha conseguido cuatro de plata y seis de bronce.

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