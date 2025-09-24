Ante preocupación de parlamentarios: Jara asegura que presentará programa final a principios de octubre

Con la campaña legal ya en curso y a poco menos de dos meses de las elecciones presidenciales, la ansiedad por conocer el programa final de gobierno, dentro de las fuerzas que sustentan la candidatura de Jeannette Jara, solo ha ido en aumento.

Si bien desde el comando han defendido que existe un cronograma de trabajo que va conforme a los tiempos, figuras como el presidente democratacristiano y senador Francisco Huenchumilla, junto a su par del Partido Socialista, José Miguel Insulza, han pedido públicamente contar con el documento para tener mayor claridad respecto a su contenido, considerando que existen temáticas que podrían ser de conflicto en la interna de los partidos como el área internacional o el aborto en el caso de la falange.

Esto último, podría ser clave para alinear a la base de militantes de dicha tienda que aún ven con recelo el respaldo entregado a la militante comunista.

El jefe de bancada de la DC, el diputado Héctor Barría, dijo esperar «que aquí solamente falte una compaginación, algunas ideas, y que no exista nadie que esté torpedeando el programa, porque eso sería fatal, que algunos grupos pensando solamente en temas individuales y el egoísmo que suele aparecer, tengan atrapada a la candidata y a su propuesta«.

«Necesitamos que esto salga rápidamente del escritorio para que lo podamos dar a conocer y defender», aseveró Barría.

A lo anterior, se sumaron voces como el senador Juan Luis Castro (PS), quien sostuvo que: «El programa de gobierno de Jeannette Jara requiere celeridad y sobre todo profundidad en áreas tan sensibles como la economía, el desempleo, la política migratoria y las definiciones internacionales de Chile, sobre todo con los países de Latinoamérica. Todo esto es clave que se haga lo antes posible, porque si no se generan especulaciones o bien ambigüedades que en nada contribuyen a que eso haga nítido el planteamiento de Jeannette Jara como futura presidente de Chile».

Atendiendo a estos llamados, la presidenciable relevó que ya existen 180 medidas dentro de los lineamientos programáticos presentados en agosto y que las propuestas ciudadanas recogidas en el marco de la gira nacional, bajo la campaña «soluciones para Chile», están siendo sistematizadas, por lo que, una vez ese proceso termine, el documento final será subido a la página del Servel.

«El programa va a estar en los próximos días. Nosotros lo vamos a subir a la página del Servel que es lo que corresponde y se van a realizar previamente todas las coordinaciones con todos los actores que requieran ser, no solo consultados, sino que tengan el legítimo derecho a opinar sobre la materia», afirmó.

En esa línea, aseguró que: «Evidentemente los temas internacionales vienen en el programa de gobierno bajo la lógica de lo que ha sido una política de Estado para Chile: defender la democracia donde sea y promover el multilateralismo internacional«.

La coordinadora territorial de Jara, Nicole Cardoch, enfatizó que «estamos trabajando a toda máquina y ya hemos presentado más de 180 medidas en cinco lineamientos programáticos que son fundamentales para nuestra candidatura y eso se sigue complementando con el trabajo de 26 comisiones técnicas entre académicos, representantes de distintos partidos y también ciudadanos, organizaciones sociales. (…) Acá no hay ningún retraso, el programa se va a dar a conocer durante los primeros días del mes de octubre«.