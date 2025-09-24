Arzobispo Chomalí respalda a la SNA: pide regularización migratoria para enfrentar falta de mano de obra

El arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, se manifestó este miércoles a favor de regularizar la situación de las personas migrantes, respaldando así la postura expresada por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, quien la señaló como una medida necesaria para paliar la falta de mano de obra.

En conversación con Radio Universo, la autoridad eclesiástica hizo un llamado a distinguir entre quienes cometen delitos, que deben ser castigados, y las familias trabajadoras que buscan aportar al país.

“Hay familias honestas, trabajadoras, que tienen dos o tres empleos, y no puede ser que los mantengan en ascuas”, afirmó.

Chomalí destacó el valioso aporte de las personas migrantes en diversas áreas y criticó la falta de reconocimiento hacia quienes laboran en condiciones precarias. “Los tenemos en los campos, en miles de lugares, con papeles a medias. Eso no me parece justo, me parece más bien hipócrita”, señaló.

Asimismo, el cardenal enfatizó que “el no tener una mirada del bien enorme que hacen los migrantes en Chile me parece que es muy miope”.