Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 6 de abril de 2026


ATP oficializó vuelta de Tabilo al top 100 y al número 1 de Chile tras título en Chengdú

El organismo recién actualizó el martes la clasificación mundial, debido al desfase por los torneos de la gira asiática.

El organismo recién actualizó el martes la clasificación mundial, debido al desfase por los torneos de la gira asiática.

Deportes

Debido al desfase por la gira de Asia, la ATP recién actualizó el martes el ranking mundial que elabora semana tras semana.

En la nueva actualización se confirmó el regreso de Alejandro Tabilo al top 100, con un tremendo ascenso tras su título en el ATP 250 de Chengdú, donde derribó al italiano Lorenzo Musetti (9°) viniendo desde la qualy.

El chileno escaló 40 peldaños, pasando del 112° en que comenzó el certamen chino al 72°. De paso, recuperó el sitial de número uno de Chile, desplazando a Nicolás Jarry.

El “Príncipe”, que no juega desde su eliminación en primera ronda del US Open, sufrió una baja de diez lugares y retrocedió al 111°.

En tanto, Cristian Garin subió dos posiciones al 124°, mientras que Tomás Barrios se mantuvo en el 133°.

Respecto al top ten, no hubo cambios: el español Carlos Alcaraz sigue como líder, seguido por el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev.

Top Ten

Carlos Alcaraz (España) 11.540 (0)
Jannik Sinner (Italia) 10.780 (0)
Alexander Zverev (Alemania) 5.930 (0)
Novak Djokovic (Serbia) 4.830 (0)
Taylor Fritz (EE.UU.) 4.675 (0)
Ben Shelton (EE.UU.) 4.280 (0)
Jack Draper (Gran Bretaña) 3.690 (0)
Alex de Miñaur (Australia) 3.545 (0)
Lorenzo Musetti (Italia) 3.505 (0)
10° Karen Khachanov (Rusia) 3.280 (0)

Ranking de los chilenos

72° Alejandro Tabilo 826 (+40)
111° Nicolás Jarry 586 (-10)
124° Cristian Garin 518 (+2)
133° Tomás Barrios 473 (0)
280° Matías Soto 189 (+7)
802° Daniel Núñez 31 (+2)
923° Benjamín Torrealba 20 (-3)
945° Nicolás Villalón 19 (+1)

Claves: , , ,

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