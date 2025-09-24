"Escribir para vivir, vivir para escribir y escribir hasta el final": Isabel Allende, una alquimista de las palabras

Para Isabel Allende, una de las escritoras en español más importantes de los últimos dos siglos, la escritura constituye un oficio que permea todos los ámbitos de la vida. «Los verdaderos alquimistas no transmutan plomo en oro, sino el mundo en palabras. Yo quiero ser uno de esos alquimistas«, expresó citando al autor británico William H. Gass durante la ceremonia de entrega de la Medalla Rectoral de la Universidad de Chile.

Acaso uno de los reconocimientos más relevantes entregados por la principal casa de estudios del país y que, en esta ocasión, celebró las más de cuatro décadas de carrera de quien se perfila como la chilena más leída del mundo.

Fue en ese contexto que Allende compartió una serie de reflexiones sobre su relación con la palabra escrita, y cómo esa dinámica permea su vida actual con 83 años en medio, además, de la redacción de sus memorias.

Revisa a continuación el discurso completo de Isabel Allende

Muy buenos días, admirada rectora Rosa Devés Alessandri, primera mujer rectora de esta honorable institución. Ya era hora. Felicitaciones.

Y a todas las ministras y a las mujeres fantásticas que hay aquí. También a los varones, a los pocos que hay. Buenos días también a todos los miembros de la facultad y a todas las personas tan cariñosas que me han recibido: a los trabajadores, a los estudiantes y a los queridos amigos y amigas que han venido a acompañarme en este día.

También mi hijo y mi nuera, que están ahí. Agradezco de todo corazón esta medalla inesperada que me honra y me alegra. Voy a aprovechar este micrófono para contarles cómo aterricé, por milagro, en este oficio de la escritura.

Y trataré de responder a un par de preguntas que me hacen a menudo: ¿por qué escribo y por qué sigo escribiendo a mi edad? Son preguntas estrafalarias, porque si yo fuera panadera, a nadie le importaría por qué hago pan, ni tampoco me preguntarían por qué sigo amasando.

¿Por qué escribo? Porque si no escribo se me seca el alma y me muero. Porque la materia prima es infinita y gratis. El aire está lleno de historias. Cada persona tiene una vida que yo quiero conocer y contar. Y porque nada me da más placer que hilvanar palabras.

Cuando empiezo un libro, visualizo miles de piezas de un puzle tiradas por ahí, como un rompecabezas, y mi desafío es colocarlas en su sitio preciso. Trabajo a ciegas, con paciencia, sin conocer el diseño, que solo podré ver en la última página cuando los personajes me lo revelen. Según el escritor norteamericano William Gass, los verdaderos alquimistas no transmutan plomo en oro, sino el mundo en palabras. Yo quiero ser uno de esos alquimistas.

La literatura es mágica. Armar una historia es un proceso misterioso, orgánico, instintivo. Al escribir entro en la dimensión de los sueños, la intuición, las premoniciones. Paso la mayor parte de mi vida sola y en silencio, como un monje en su celda. En la soledad recuerdo, escucho voces, tengo visiones. Mientras más callada estoy, más escucho y más veo.

En el silencio de la escritura, a veces me visitan espíritus. Los siento por aquí, como un roce en la nuca. En mi juventud descubrí, con mis colegas periodistas en la revista Paula, el poder de la palabra escrita. Aprendí que la escritura no es un fin en sí mismo, es un medio de comunicación, y nunca lo he olvidado. No escribo para mí, escribo para mis lectores.

Debo agregar, de paso, que esa época en Paula fue la más espléndida de mi vida. Era joven. Estaba enamorada de mi marido, cosa que ya es curiosa. Tenía dos niños chicos y adoraba mi trabajo. El ambiente en la revista era delicioso: informar, desafiar los prejuicios, cambiar la cultura machista, mostrar la realidad de Chile… y cómo nos divertíamos.

Desde entonces, ha pasado mucha agua bajo el puente. Los planes para el futuro que tenía se desbarataron en 24 horas el 11 de septiembre de 1973. Pero no me quejo, porque me ha tocado un destino digno de novela.

En general, la vida tiene algunos momentos luminosos y otros muy oscuros. Pero el tiempo entremedio es gris y no deja huella. A mí me ha ocurrido mucho de bueno y de malo: éxito inesperado y amor siempre. También muertes, pérdidas, separaciones y lágrimas. Desorden y confusión.

He sido siempre extranjera, una eterna desterrada, como diría Pablo Neruda. Estoy de visita en la tierra. Esa es la sal de mi existencia.

Hay muy poco de gris y, al pensar en mi pasado, lo hago con una sonrisa y en términos hiperbólicos. He tenido que comenzar de cero más de una vez y, en cada ocasión, he ajustado mi historia. Me presento, me explico y un nuevo yo surge.

El hecho de escoger cómo voy a contar mi vida, qué voy a destacar y qué voy a omitir es una forma de ficción. No me concentro en lo malo y lo oscuro porque deseo luz. Al seleccionar los adjetivos apropiados he creado un relato positivo, a pesar de las pérdidas y de las penas.

En mis recuerdos no hay orden: son fragmentos, imágenes, historias dentro de otras historias, una selva de vegetación suculenta donde habitan criaturas mitológicas —unicornios, sirenas, centauros—, una leyenda personal más fantástica que auténtica. No sé cuánto he vivido y cuánto he soñado o imaginado. Todo eso es el material de mis libros, pero al trasladarlo a la página debo darle orden.

En una novela, cada acción tiene consecuencias. Nada es casual, los círculos se cierran, hay principio y fin. Mis primeros años en Venezuela en los 70 no fueron fáciles. Había perdido a la mayor parte de mi familia, mi perro, mis amigos, mi casita en la calle Nocedal, mi trabajo, mi país. En el momento en que crucé la cordillera de los Andes, todo lo que había hecho antes se borró de un plumazo. Nadie me conocía, yo no era nadie.

Durante casi siete años me gané la vida como pude en diferentes trabajos insignificantes. Mi relación con Miguel, mi marido y padre de mis hijos Paula y Nicolás, se fue deteriorando. Él trabajaba en el otro extremo del país y nos veíamos muy poco. No sé cómo sería su vida allá lejos, pero la mía en Caracas era muy solitaria.

En 1977, después de una lamentable aventura amorosa que terminó mal e hirió gravemente a mi familia, encontré por fin un trabajo estable administrando un colegio. Hice un gran esfuerzo por adaptarme. Abandoné mis túnicas hippies y me vestí de señora respetable, es decir, medias color carne y collarcito de perlas. Y traté de cumplir y cumplir sin llamar la atención, pero creo que por dentro me estaba secando. Pero entonces sucedió el milagro.

El 8 de enero de 1981 comencé a escribirle a mi abuelo, que se estaba muriendo en Santiago. Quería decirle que recordaba todas las anécdotas que me había contado y que no serían olvidadas después de su muerte. La carta fue creciendo, le salieron tentáculos, se convirtió en una criatura glotona, voraz, que iba devorando todo a su paso. Ya no parecía una carta. Era otra cosa.

Mi abuelo no alcanzaría a recibirla, pero eso, lejos de disuadirme, me dio alas. Podía escribir lo que quisiera, sin temor a ofenderlo. No alcancé a asustarme ante la magnitud de lo que estaba haciendo. Una página tras otra, la historia se fue perfilando, sin un plan, sin nada. Escribí en la cocina de noche, con la seguridad y la confianza del ignorante, sin tener idea de lo que en verdad estaba haciendo.

Nunca más he vuelto a tener esa sensación de absoluta libertad. Un año más tarde tenía más de 500 páginas en el mesón de la cocina. Era mi primera novela: «La casa de los espíritus».

La historia del clan Trueba-Del Valle en ese libro refleja la historia política y social del país. Chile, que nunca se nombra en la novela, es el protagonista principal. En esos años, había en América Latina gobiernos represivos, golpes militares, dictaduras y guerras no declaradas contra los pobres y contra las poblaciones indígenas, con el apoyo de la CIA en el contexto de la Guerra Fría.

Las atrocidades cometidas en Chile eran similares a las de Argentina, Uruguay, Brasil y en varios países centroamericanos, donde los movimientos de izquierda fueron aplastados con brutalidad. No nombré a Chile en la novela porque esa historia podría haber estado situada en cualquier parte de nuestro atormentado continente. Desde aquella primera experiencia en la cocina de Caracas he escrito más de 30 libros, pero no me pertenecen.

Son seres vivos que se me escapan de las manos y salen al mundo a cumplir sus destinos. Y, con suerte, pueden provocar la imaginación o tocar el corazón de alguien. Me parece que todo lo que escribo es verdad. Si no es verdad ahora, tal vez lo fue antes o lo será mañana. Me refiero a ese núcleo de verdad que cada historia debe contener para que valga la pena ser contada.

La ficción se construye en torno a ese núcleo con un solo elemento: la imaginación, que por suerte a mí no me falta. Ah, el vicio de la imaginación. Cuando trabajaba en la revista Paula, la directora Delia Vergara, aquí presente, sospechaba que yo inventaba mis reportajes. Ese fue el caso de una famosa entrevista a una esposa infiel que causó un escándalo en la mojigata sociedad chilena de entonces, creo que fue en 1967.

Incluso ahora, medio siglo más tarde, Delia —ya jubilada y actual Premio Nacional de Periodismo— me acusa de haber inventado ese asunto. Te juro, amiga, que no es así. No, no es así. Pero ahora no lo puedo probar, porque la protagonista, la señora infiel en cuestión, sigue viva. Y yo le prometí que nunca revelaría su nombre mientras ella viviera.

Ahora tiene más de 90 años y tal vez le encantaría que se publicara su nombre. Sería una medalla de honor. Nadie apreciaba mi imaginación en los colegios a los cuales asistí. Tampoco en mi familia. Mis antepasados por el lado de mi abuelo eran inmigrantes vascos, trabajadores, testarudos y pragmáticos. Que yo sepa, nunca hubo artistas entre ellos y mucho menos novelistas, que habrían sido francamente sospechosos.

Esos antepasados eran gente admirable, sin ningún sentido del humor. Su filosofía era que no se viene al mundo a pasarlo bien y a reírse de tonterías. La excentricidad en mi familia proviene del lado de mi abuela Isabel, cuyo nombre llevo con orgullo. En su numerosa familia —12 hermanos— había locos deliciosos, como el tío Jaime, que predicaba comunismo en verso rimado en el Senado; el tío Ambrosio, que se vistió siempre de chaqué y sombrero de copa y solía quitarse los pantalones en la calle para dárselos a los mendigos; la tía Teresa, que era santa y le salieron dos alitas de querubín en la espalda; el tío Ernesto, que pasó la vida pedaleando a ninguna parte en una bicicleta fija; y el tío Marcos, que bailaba flamenco en la mesa del comedor que ahora está en mi casa y terminó convertido en gurú.

La lista es larga. Sin esa abuela y sus genes extravagantes, yo nunca hubiera escrito «La casa de los espíritus». En los Estados Unidos me preguntan a menudo si acaso lo que escribo es verdad. Por alguna razón eso les parece importante a algunas personas.

Pero a mí me educaron católica, así es que no dejo que la verdad me arruine una buena historia. Imaginar, exagerar, transformar los hechos, perderme en la ficción, escapar de la realidad… así funciona mi mente. No puedo pensar en línea recta, no puedo seguir una receta de cocina, entender un manual, coser con molde, sumar y restar, pero soy bien buena improvisando.

Nico, mi hijo, divide por la mitad lo que digo para tener una idea aproximada de lo que pasó. Cree que invento para mis libros y que termino creyéndomelo. Mi hijo, tan querido, me trata con la condescendencia que habitualmente destinamos a las mascotas ajenas.

Y respecto a la segunda pregunta: ¿hasta cuándo voy a seguir escribiendo? Lo haré mientras tenga memoria y capacidad de atención. Todavía puedo retener en la cabeza 360 páginas de la novela en proceso y recordar exactamente en cuál de esas páginas está la frase que busco. Todavía puedo estudiar una montaña de documentos para investigar un tema sin más ayuda que café retinto.

Al cabo de casi medio siglo escribiendo, he aprendido algo sobre mí misma, porque cada libro es un ejercicio de introspección. Todavía siento curiosidad por el resto de mi viaje en esta vida. No he concluido la exploración de la memoria y del alma.

Ahora conozco mejor mis limitaciones y perdono con cierta benevolencia mis errores, porque le he tomado cariño a mis viejos defectos. Ya no me juzgo con la severidad de mi abuelo, sino con la gentileza de la Perla, mi perra.

La edad no me ha hecho ni más sabia ni más calmada. Tampoco me ha hecho más amable o menos enamorada. Pero me ha dado una discreta felicidad cuando menos la esperaba. Soy una vieja contenta.

No me asusta el dolor, porque soy mucho más fuerte de lo que parezco. Ni la muerte, porque la he visto de cerca y no es un esqueleto armado de una guadaña, sino una dama bondadosa que huele a gardenias y que me está esperando sentada en mi jardín.

Hasta hace un par de años le tenía pánico a la dependencia. Pero al cumplir 80 crucé un umbral a otra etapa. Basta de ilusiones. Estoy decayendo. Me fallan las fuerzas. Tengo que soltar el lastre, liberarme de todo lo superfluo, incluso el orgullo, para seguir andando con paso liviano.

Tal como me advirtió mi madre, que murió a los 98, hay que cultivar la humildad para soportar las humillaciones de la vejez. Me he resignado a que, más temprano que tarde, voy a tener que pedir ayuda para lo más básico. Tendré que agachar el moño.

Ahora solo temo el momento en que ya no pueda escribir. ¿Cómo se puede estar contenta en un mundo que parece caerse a pedazos? Porque he escrito varias novelas históricas y, al estudiar el pasado, puedo ver el presente con cierta perspectiva e imaginar el futuro. A veces parece que la humanidad retrocede.

Este es uno de esos momentos. Es tanta la injusticia, la crueldad y la estupidez que perdemos la esperanza. Pero no es cierto que andamos en círculos como perro pillándose la cola. Andamos en espirales. En cada vuelta aprendemos algo. Todo cambia, todo es temporal.

Y el gran arco de la historia es hacia más progreso, más conocimiento, más inclusión. La humanidad evoluciona, pero lo hace a tiritones, como el baile de Zambito.

En este año 2025 he estado escribiendo una memoria de mis últimos diez años: el fin de un largo amor, el tiempo de soledad y reflexión, y la sorpresa de un nuevo amor a una edad en que muy poca gente está pensando en el romance. Mientras otras bisabuelas juegan al bingo, yo me acicalo para seducir a un anciano.

Para recordar esta década de tantos altibajos cuento con el tesoro inagotable de las cartas diarias intercambiadas con mi madre durante décadas. Calculo que son más o menos 24 mil, archivadas en orden cronológico.

Mediante el mágico proceso de escribir esta memoria pretendo transformar la desilusión de un divorcio en aventura y el acecho tenaz de la vejez en liberación. ¿No es esa la alquimia de la literatura, como dijo William Gass, transmutar los acontecimientos banales y los dolores inevitables en verdad poética mediante el paciente proceso de contarlos?

Con un soplo de la imaginación y un arabesco de la pluma, o unos toques en el teclado, pretendo revitalizar mis recuerdos y dar chispa y brillo a la lucha cotidiana. Escribir para vivir, vivir para escribir y escribir hasta el final.