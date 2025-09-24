Gobierno promulgó reforma al sistema notarial: así funcionará

Este martes fue promulgada por el Gobierno la reforma al sistema notarial, una iniciativa que tiene como objetivo principal modernizar el servicio. Entre sus aspectos clave se encuentran el establecimiento de tarifas máximas para los trámites, la limitación del tiempo en el ejercicio del cargo y la incorporación de procesos de selección a través del Sistema de Alta Dirección Pública, sumado a una fiscalización efectiva a cargo del Sernac.

La ceremonia de promulgación de la ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales fue encabezada por el vicepresidente, Álvaro Elizalde, junto a los ministros de Justicia, Jaime Gajardo; de Hacienda, Nicolás Grau; de la Segpres, Macarena Lobos; de Economía, Álvaro García; y de Obras Públicas, Jessica López.

Respecto al funcionamiento, la normativa dispone que los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros se realizarán mediante concursos públicos a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Además, se pone fin a los cargos vitalicios al fijar un límite de edad de 75 años para ejercer, sumado a la prohibición de que familiares de determinadas autoridades puedan ser incluidos en las nóminas de selección.

En materia de fiscalización, se integra al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) como el organismo facultado para supervisar la calidad del servicio, permitiendo que las personas usuarias realicen reclamos en sus plataformas sobre problemas de atención, servicios o cobros irregulares. Asimismo, se garantizará un «acceso remoto y gratuito a los registros, sitios web informativos, canales de reclamos y mejoras en infraestructura» como parte de la modernización y digitalización del servicio.

El vicepresidente Álvaro Elizalde remarcó que la ley “permitirá contar con un sistema registral notarial más eficiente, transparente y al servicio de las necesidades de las personas. Por ello, no se trata únicamente de una reforma de carácter administrativo, sino de una medida con efectos directos en la vida cotidiana de las chilenas y chilenos”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, subrayó que: “Notarios, archiveros y conservadores serán designados después de un proceso de concursabilidad a través del sistema de Alta Dirección Pública, con el objeto de que estén ahí por sus méritos, por sus capacidades, por sus conocimientos y no por ninguna razón externa”.

Esta iniciativa se enmarca en la agenda de modernización del Estado y fortalecimiento institucional, proporcionando estándares claros de transparencia. Junto con lo anterior, también habrá transparencia en tarifas, “fijando precios máximos mediante un procedimiento técnico a cargo de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía”, junto a una mejora en la atención al público, con horarios obligatorios de funcionamiento y requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento tecnológico.