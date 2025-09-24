Hirsch (AH) por críticas DC ante demora del programa de Jara: "Se está trabajando para presentar uno sólido"

A menos de dos meses para las elecciones presidenciales, una de las principales críticas que se le hace al comando de la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, es la falta de un programa oficial. La presentación de éste ha sido aplazada, señalan, hasta los primeros días de octubre.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Acción Humanista y parte de los voceros de la candidata oficialista, Tomás Hirsch, enfrentó estas críticas con un llamado a la calma. “Se está trabajando muy intensamente, porque queremos presentar un programa sólido, serio, que efectivamente dé respuesta a las grandes necesidades, a las grandes demandas de nuestro país”, expresó.

No obstante, entregó detalles sobre los tres principales elementos que serán la base de la construcción del programa de Jeannette Jara: “Por una parte, los lineamientos programáticos que ya fueron presentados en su momento y con los que se ha venido trabajando durante estas semanas. Pero en segundo lugar con todo lo que nuestra candidata ha ido recogiendo en la gira por Chile”

“Y en tercer lugar, más de 24 comisiones temáticas en salud, educación, vivienda, trabajo, en la que participan los distintos partidos, incluso otras organizaciones, para ir incorporando sus distintas miradas”, agregó el parlamentario oficialista.

Por otro lado, Hirsch se hizo cargo de los cuestionamientos del presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, quien acusó una “demora” en la presentación del programa. Pues, a juicio del falangista, los lineamientos programáticos deben pasar por una revisión de cada partido de la coalición antes de su presentación oficial.

“Son reflexiones legítimas en una diversidad de nueve partidos. Yo al menos no le tengo ningún temor o resistencia a que haya distintas miradas o reflexiones. O apuros de unos u otros. Pero la verdad es que se está trabajando bien, se está en los tiempos que hemos acordado”, manifestó el vocero del comando de Jara.

También, el diputado abordó las características que debe tener el programa para aumentar el apoyo hacia Jeannette Jara. “En distintas materias es posible avanzar, y es lo que ha ido planteando nuestra candidata, en certezas que mejoren la vida de la gente”, comenzó expresando.

En tanto, Hirsch se mostró confiado en que el respaldo a la candidata del pacto Unidad por Chile crecerá tan pronto como los votantes indecisos y primerizos conozcan las «certezas» que da el programa».