Paulina Astroza por candidatura de Bachelet a la ONU: "Piñera siempre tuvo visión de estadista" a diferencia de la que tiene su sector hoy

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, se refirió a la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, las declaraciones del Presidente Gabriel Boric y la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas.

“Es muy bueno recordar lo que hizo el expresidente Piñera en estos casos, porque eso es justamente lo que uno podría pedir: altura de miras ante lo que significa esta nominación. Porque si no, bueno, hay otras candidaturas que se están levantando en la propia América Latina y el Caribe y esto significaría ¿qué por una razón de política interna queremos dejarla fuera?”, cuestionó Astroza sobre la postulación de Bachelet.

Respecto a la intervención del Presidente Boric, la analista internacional señaló: “Creo que fue un discurso muy directo, un tono efectivamente no diplomático, eso hay que reconocerlo, porque yo escuché varios el día de ayer, he escuchado otros discursos en otras sesiones y no es el tono normal en que hablan los jefes de Estado”.

Agregó que muchas veces se critica una especie de “doble moral” en este tipo de reuniones. Así, apuntó a que la intervención del Presidente fue “frontal, con muchos argumentos, hay que reconocerlo. Para algunos este tono puede sonar no diplomático y confrontacional, yo creo que fue bastante honesto”.

Uno de los puntos centrales de la alocución del Mandatario fue su mención al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Al respecto, Astroza declaró: “No mintió, es un tema de tono o de la forma en que lo dijo, pero no mintió. Al punto que yo veo que están muchos escandalizados, porque el Presidente Boric dice que prefiere ver a Netanyahu ante una Corte Penal Internacional y no asesinado por un arma. Bueno, recordemos que hoy día Netanyahu está con orden de arresto emanado de la Corte Penal Internacional por presuntos — y digo presunto del punto de vista jurídico, porque vemos que claramente hay hechos gravísimos que están ocurriendo en Gaza— crímenes de lesa humanidad o de guerra o incluso posible genocidio”.

En cuanto a la preocupación que han manifestado personeros políticos por “molestar” a Estados Unidos, la doctora en Ciencias Políticas y Sociales aseguró que probablemente Donald Trump está más preocupado de lo que dijo el presidente Francia o del reconocimiento del Estado Palestino de parte de diferentes naciones. “También es cierto que efectivamente la balanza aquí está cambiando ante la brutalidad de lo que está ocurriendo en Gaza y es Estados Unidos, Israel, fundamentalmente, quienes están quedando aislados en el concierto internacional”, aseguró.

Nominación de Bachelet a la Secretaria General de la ONU

Otro punto que marcó el discurso del Presidente Boric fue la confirmación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata a secretaria general de Naciones Unidas. En esa línea, Astroza cuestionó la “estrategia” de “atacar” a Estados clave.

“Esta Secretaría General depende mucho de que no haya veto al nombre por parte de alguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y ahí está Rusia y Estados Unidos que tienen derecho a veto”, advirtió.

“Supongo yo que se habrá discutido la estrategia a nivel de Presidencia y Cancillería sobre el tono que se iba a ocupar pensando en la segunda parte, porque es importante lo que en su momento vaya a decidir Estados Unidos y Rusia respecto a si van a votar o no a favor, o vetar o no un nombre como el de Michelle Bachelet”, aseveró.

Sobre las críticas de la oposición al anuncio de Boric, la experta aseguró que en periodo de campaña presidencial es natural que se genere un debate como este. Sin embargo, explicó el contexto en el cual surge el nombre de la exmandataria: “Creo que hay una responsabilidad mayor y que debería considerarse. En primer lugar, efectivamente en el contexto de Naciones Unidas correspondería, lo digo en condicional, porque esto no es obligatorio, es una práctica, correspondería que él o la próxima secretaria general de la ONU fuera del grupo regional de América Latina y el Caribe. Segundo, que viene una presión hace décadas que sea una mujer, ya no se logró en la elección del 2016 y fue elegido Antonio Guterres”.

“Si esas dos características hoy día a nivel de Naciones Unidas, a nivel mundial, están ahí presentes, mujer y de América Latina y el Caribe, obviamente el nombre Michelle Bachelet es uno de los primeros que surge, porque ya había estado sobre la mesa en elecciones anteriores y a mí me consta, porque yo seguí las elecciones desde hace décadas y el nombre Michelle Bachelet estaba ahí, habiendo sido directora, la primera mujer directora de ONU Mujeres, habiendo sido dos veces presidenta de Chile, además Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el perfil internacional que tiene Michelle Bachelet, es obvio que aparece ese nombre y si no es el Presidente de la República actual, ¿a quien en sus facultades (…) le correspondía presentarla?”, expuso.

En línea con lo anterior, Astroza llamó a tener “altura de miras, saber que esto se trata de una candidatura de Chile, más allá del nombre Michelle Bachelet y yo esperaría que esa altura de miras la tuvieran también los candidatos y candidatas a la Presidencia de la República, más allá de lo que digan los presidentes de partido o los integrantes de los comandos”.

“Esto se trata de representación en el exterior y el presidente Piñera, podemos tener diferencias con él en otros temas, pero él siempre tuvo en este sentido una visión bastante más de estadista de la que estamos viendo en representante de su sector hoy día. Y esto también hacia el otro lado, en el caso de sectores de izquierda que también reconocieron de manera importante lo que se ha hecho por parte del propio Sebastián Piñera”, indicó la experta.