Por primera vez, Chile es parte de la Lista Verde de áreas protegidas del mundo

Después de tres años de arduo trabajo, el Parque Nacional Cerro Castillo, ubicado en la Región de Aysén, ingresó esta semana a la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN.

Se trata de un hito para la conservación de la biodiversidad en Chile, ya que esta nómina está conformada por solo 87 áreas protegidas de 18 países del mundo, que han demostrado tener una gestión efectiva y cumplir con sus objetivos de conservación y desarrollo local.

“Estamos frente a un gran logro para la conservación efectiva de las áreas protegidas de Chile. Nos sentimos orgullosos del trabajo realizado por nuestros profesionales, pero especialmente por el equipo de guardaparques del Parque Nacional Cerro Castillo, quienes con gran esfuerzo y compromiso demostraron que sí es posible implementar medidas y sistemas para elevar la gestión de las áreas a estándares internacionales”, señaló el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, felicitando también a sus socios en este proceso, la ONG Pew y el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile.

El anuncio se dio luego de que el Panel Internacional de Lista Verde UICN aprobara la certificación del parque, al comprobar que cumplía un alto nivel de gestión medido por los 50 indicadores propuestos por el sistema.

Desde el Parque Nacional Cerro Castillo, su administrador Mario Alegría destacó: “Esta área protegida ha hecho su máximo esfuerzo por mejorar su gestión en distintas dimensiones. Sabemos que no somos un sitio perfecto, pero sí hemos tenido avances concretos mejorando nuestra vinculación con la comunidad, el monitoreo de especies, la planificación del área y, en general, nuestra eficiencia en la gestión”. También resaltó el rol de todo el equipo de guardaparques, “porque son ellos quienes han liderado este proceso con determinación”.

La Lista Verde funciona como un sistema que permite a las áreas postulantes identificar sus falencias en gestión y gobernanza, y las acompaña en el desarrollo de las mejoras necesarias para lograr la conservación efectiva de la naturaleza y sus beneficios ecológicos, socioeconómicos, culturales y espirituales.

La gestión óptima es medida por un estándar que cuenta con 4 macrocomponentes, 17 criterios y 50 indicadores desarrollados y aprobados por los miembros de la UICN. Cumpliendo con este estándar, un área protegida puede integrar la Lista Verde a nivel mundial.

En el caso del Parque Nacional Cerro Castillo, este postuló al sistema en 2022, año desde el cual ocurrieron avances clave: gobernanza participativa e inclusiva, implementación de planes de manejo y resultados positivos en conservación de su biodiversidad.

“Han sido tres años de arduo trabajo y compromiso por parte de las y los guardaparques y otros funcionarios del parque, que desde un inicio se alinearon con este objetivo de mejora continua. Es gracias a ellos que hoy estamos celebrando que, por primera vez en la historia, un área protegida de Chile forme parte de una lista conformada por las áreas mejor gestionadas y protegidas del mundo. Este es un hito enorme para la conservación de la biodiversidad del país”, afirmó Aldo Farías, coordinador de Conservación del Programa Austral Patagonia de la UACh.

La Lista Verde de la UICN se vincula con las metas globales de conservación, como la protección del 30 % del planeta al año 2030, acordada en la última COP15 de Biodiversidad.

Creada en 2012 como mecanismo de apoyo a gobiernos y actores interesados, busca que las áreas protegidas cumplan las metas mundiales de conservación mediante la mejora de su gestión y, en consecuencia, de la protección de la naturaleza.

“Desde el equipo EAGL-Chile felicitamos al Parque Nacional Cerro Castillo por convertirse en la primera área protegida en Chile en integrarse a la Lista Verde de la UICN. El compromiso de los guardaparques, con el apoyo de CONAF y las organizaciones socias, muestran que la Lista Verde es más que una certificación: es una herramienta para mejorar la gestión”, señalaron desde este grupo de expertos, que evaluó el nivel de cumplimiento de los indicadores y recomendó su certificación.

«Esperamos que este reconocimiento motive a otras áreas públicas, privadas y comunitarias a asumir este desafío”, concluyó la instancia.