Torrealba y salida de exministro Valenzuela: "Castigar a un partido porque se sale de la línea es un abuso propio de gobiernos de partido único"

Continúan las réplicas tras la salida de Esteban Valenzuela, militante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), del Ministerio de Agricultura. Esto, luego de que el mismo exministro asegurara que la solicitud de renuncia emitida por el Presidente Gabriel Boric fue una represalia por el apoyo de su partido a la creación de dos listas parlamentarias para las próximas elecciones.

“El Presidente me dijo que no podía tener en el gabinete a un ministro que haya apoyado las dos listas. Eso fue así”, manifestó Valenzuela en entrevista con La Tercera. «Creo que es legítimo, los ministros siempre hemos sido fusibles cuando hay crisis en las coaliciones, así que no hay ningún resentimiento y vamos a seguir apoyando al Gobierno hasta el último día», sumó durante la misma conversación.

Algo que, sin embargo, quebró las relaciones del FRVS con el Gobierno. «Nosotros tenemos un compromiso intenso con la campaña de Jeannette Jara. Estamos participando en las mesas, no tenemos ningún problema en la campaña. Pero estamos tensionados con el Gobierno, sin duda«, expresó la presidenta de la tienda, Flavia Torrealba, durante la primera edición de Radioanálisis. Lo anterior, descartando que la situación influyera en su participación en el comando oficialista.

«Fue un golpe que nos hayan sacado al ministro Esteban Valenzuela, sobre todo porque había sido una gran gestión donde los públicos y los privados estaban sentados a la mesa, se estaban resolviendo cosas. Las exportaciones agrícolas y el rédito que había para el sector eran del 6%, y Chile tenía un crecimiento del 2 coma y algo. Es decir, todos los indicadores de la gestión de Esteban Valenzuela eran significativamente mayores que los de otros ministerios. Es entonces cuando uno dice: ‘a ver, aquí se están confundiendo los roles'», señaló Torrealba.

Sobre esto último, la líder de los regionalistas verdes explicó que «los presidentes de partidos nombran a los candidatos y definen a sus coaliciones no por su voluntad, sino porque se toman decisiones con los órganos intermedios. Hay una institucionalidad que nos obliga. Y no es la voluntad de la presidenta o del presidente la que se expresa en este tipo de decisiones».

«Entonces, castigar a un partido porque se sale de la línea, a mí me parece que es un abuso. Eso es propio de los gobiernos de partido único, y este no es un gobierno de partido único. Los jefes de coalición lo que tienen que hacer es ordenar a sus parlamentarios para el buen gobierno. Y eso creo que está más descuidado que mandar o tratar de administrar un partido político», sumó Torrealba.

Por todo lo anterior, y ante la consulta sobre la ausencia de la tienda en las reuniones en La Moneda, reveló que «es compleja la relación, la verdad, con el Gobierno. También se ha juntado con que nuestra agenda está súper apretada porque somos poca gente en este partido. A la presidenta no le pagan, al secretario general tampoco, tenemos gente que en su mayoría es voluntaria trabajando por levantar el partido. Así que la agenda tampoco lo ha permitido. Pero sin duda es una relación tensa y no me voy a hacer la lesa con aquello«.