"Es una política de Estado": Presidente Boric defiende candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

Durante una conferencia de prensa en el marco de su visita a Estados Unidos para participar de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente Gabriel Boric subrayó el rol de Chile en la defensa de los derechos humanos, la democracia y la protección del medioambiente.

En un punto de prensa desde Nueva York, el Mandatario enfatizó en su convicción respecto a las materias que abordó en su discurso en la Asamblea General el pasado martes. En ese sentido, aseveró que lo que sucede en Gaza es “una crisis de la humanidad”.

“A Chile le importa porque donde haya un ser humano sufriendo, es también un hermano. Por cierto, algunos dirán que lo que pasa fuera de las fronteras de nuestro país no es de nuestra relevancia. Yo les digo que se equivocan. Nuestro rol y énfasis está en el gobierno de nuestro país y atender las urgencias de nuestros ciudadanos. Y eso ha sido así durante todo el gobierno. Pero cuando hay un genocidio, cuando mueren niños y niñas, han ocurrido anuncios y reuniones que nos llevan a también, en medio de las dificultades del mundo, tener luces de esperanza”, señaló.

En esa línea, resaltó la reciente cumbre en Defensa de la Democracia, que reunió a mandatarios de América, Europa y África, junto a representantes de la ONU y 44 premios Nobel, para impulsar un mensaje positivo frente al avance de los extremismos.

El Presidente destacó que el progresismo no debe limitarse a advertir sobre el avance de los extremismos, sino que debe hablar en positivo, mostrando cómo los gobiernos progresistas mejoran la calidad de vida, promueven la paz social y avanzan en justicia e igualdad.

En materia ambiental, Boric celebró la ratificación del Tratado BB&J, que regula la conservación de la biodiversidad marina en aguas internacionales, subrayando el rol de Chile en su aprobación y la postulación de Valparaíso como sede de la organización que lo implementará.

Chile también presentó sus compromisos climáticos actualizados, avanzando hacia el cierre de las termoeléctricas a carbón para 2035 y la carbono neutralidad al 2050. Además, valoró que se ampliará la protección de las zonas oceánicas de Juan Fernández y Rapa Nui.

Así, el Jefe de Estado llamó a los chilenos a sentirse orgullosos del reconocimiento internacional que el país está recibiendo en democracia, medio ambiente y acción climática.

Candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU

El Presidente Boric también se refirió a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas y las crítica que produjo la nominación de la expresidenta desde la derecha.

Recordemos que el pasado martes, y ante los representantes de todo el mundo, Boric realizó el esperado anuncio: “Chile quiere contribuir activamente a este esfuerzo colectivo y por ello es para mí un tremendo honor anunciar desde aquí que Chile nominará a nuestra expresidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas”.

Este jueves, el Mandatario detalló que fueron muchos meses de conversación y trabajo con la expresidenta para impulsar su candidatura.

“(Bachelet) es una mujer que ha entregado su vida al servicio público, a la construcción de un mejor país y de un mundo mejor. Con experiencia en materias de salud, en materias de defensa, en materias de gobierno, en materias de respeto a los derechos humanos, en promoción de los derechos de la mujer, con una vasta experiencia en la ONU y no me cabe ninguna duda que sería, no solamente una tremenda secretaria ejecutiva, sino una persona, la primera mujer secretaria general de esta organización en 80 años, que tendería puentes entre un mundo que parece cada vez más dividido”, expresó.

Consultado sobre las críticas del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien aseguró que el Jefe de La Moneda se había equivocado al presentar el nombre de la expresidenta sin consultarle a la oposición, Boric afirmó que se quedaba con la buena recepción del presidente del Senado, José Manuel Ossandón (RN), y del senador Matías Walker (Demócratas), ambos de oposición.

“No me extraña que de parte de José Antonio Kass o algunos otros se pueda plantear esto desde una manera crítica. Pero yo estoy orgulloso de Chile y estoy orgulloso de que estemos presentando como una política de Estado a Michelle Bachelet para que sea la primera secretaria general de las Naciones Unidas en sus 80 años de existencia”, puntualizó.

“Estoy muy orgulloso y no me cabe ninguna duda que la mayoría de los chilenos también están orgullosos de eso. Así que yo espero que nos unamos detrás de esta candidatura. Los plazos respecto a las candidaturas del secretario general no los invento yo, eso es ignorancia o mala fe. Los plazos están corriendo, hay todo un sistema que funciona independiente de la voluntad de los presidentes y con la presidenta Bachelet, lo conversamos por cierto mucho antes y estamos muy conformes con la recepción que ha tenido la comunidad internacional y también en la mayor parte de Chile que ve esto con la generosidad que corresponde”, cerró respecto a la candidatura de Bachelet.

Regulación migratoria

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, reabrió el debate sobre la situación de la migración en nuestro país. Apuntando al sector agrícola y afirmando que Chile no cuenta con la fuerza laboral necesaria en esta actividad económica, planteó una regularización de inmigrantes.

Ante este escenario, Walker hizo un llamado a respetar los procesos migratorios legales y puso el acento en la necesidad de recuperar la formalidad. “Tenemos que recuperar la formalidad en el empleo, y para eso necesitamos una visa de trabajo. A Chile se viene a trabajar con visa de trabajo”, sostuvo el presidente de la SNA, remarcando que la clave para que el país supere lo que calificó de “mediocridad económica” pasa por ordenar estos aspectos fundamentales.

Consultado sobre esta materia, el Presidente Boric señaló que estudiarán la propuesta de Walker y resaltó las cualidades del dirigente agrícola: “Tengo una muy buena opinión de Antonio Walker, que ha tenido un trabajo muy colaborativo. Él fue ministro de Agricultura del expresidente (Sebastián) Piñera, y nos hemos entendido durante todo nuestro mandato de manera muy constructiva con la Sociedad Nacional de Agricultura”.

Asimismo, el Mandatario enfatizó que él funciona con principios: “El trabajo tiene que ser digno, se tienen que respetar los derechos laborales y los derechos humanos. Lo que hemos dicho también, y se tiene que equilibrar, es que en términos generales Chile no está en condiciones de recibir más migración, en particular migración irregular. Y de hecho cuando nosotros asumimos, las fronteras estaban totalmente desbordadas. Una de las cosas que hemos hecho es poner orden en las fronteras”.

Si bien Boric dijo que la habría que ver los detalles de la propuesta, aseguró que “no está en los planes del gobierno innovar en esta materia«. No obstante, indicó que recogerían el planteamiento de la SNA, debido al rol relevante que juegan en el «desarrollo de la industria nacional”.