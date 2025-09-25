Excandidatas a la ONU denuncian “mano negra” y exigen que la próxima secretaria general sea mujer

Un grupo de diplomáticas y políticas, reunidas en la organización GWL Voices, instó este miércoles a poner fin a la “mano negra” que, según ellas, ha impedido que en los 80 años de historia de la ONU una mujer ocupe la Secretaría General.

La iniciativa es liderada por la búlgara Irina Bokova, la neozelandesa Helen Clark y la argentina Susana Malcorra, todas excandidatas al máximo cargo del organismo. A través de actos públicos y reuniones con representantes internacionales, buscan que el reemplazo de António Guterres, cuyo mandato concluye en 2026, sea una mujer.

“Siempre ha habido una mano negra, así que la imagen de supuesta transparencia en el proceso de elección en realidad ha sido falsa. Debemos entender que, políticamente hablando, ni siquiera es una votación democrática dentro de los Estados miembros”, señaló Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda.

Las excandidatas apuntan directamente a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido—, a quienes acusan de decidir a puertas cerradas el nombre que luego ratifica la Asamblea General. “El objetivo sería que la Asamblea General tuviera una votación abierta, descartando a candidatos hasta llegar a dos finalistas”, propuso Clark durante un evento paralelo a la Semana de Alto Nivel de la ONU, celebrado en la Fundación Ford.

De cara al proceso que se intensificará en 2026, ya suenan nombres como el del argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, y el de la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Sin embargo, desde GWL Voices insisten en que no apoyan candidaturas específicas, sino que la prioridad es que la elegida sea mujer.

Malcorra enfatizó que lo central es “culminar una transformación” y no poner el foco en personalidades concretas, mientras que Bokova resaltó que los atributos femeninos resultan más adecuados para el cargo. “El mundo necesita líderes con capacidad multitarea, con energía y empatía, cualidades mayormente femeninas”, aseguró.

Pese al optimismo expresado por las tres lideresas, advirtieron que la próxima elección podría ser “aún más difícil” debido a la fuerte división que atraviesa actualmente el Consejo de Seguridad.