Heraldo Muñoz cuestiona rechazo a nominación de Bachelet en la ONU: “Suscriben argumentos patrióticos” pero prefieren a una persona extranjera

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el excanciller, Heraldo Muñoz, se refirió a 80ª Asamblea General de Naciones Unidas y la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet como secretaria general del organismo internacional. “Me gustaría que hubiese sido de manera más unitaria, porque hay algunas voces que no reconocen el hecho inédito de que una mujer chilena esté postulando nada menos que al máximo cargo en la mayor organización multilateral del mundo”, señaló.

“Eso me sorprende ingratamente, pero espero que con el paso de los días esto se transforme en una candidatura de Estado, porque francamente es un hito en la historia”, señaló. Respecto a las críticas de la oposición por el contexto del anuncio, Muñoz aseguró que “si se hubiera retardado hasta marzo del próximo año, dábamos una enorme ventaja a quienes ya están corriendo como candidatos a la secretaría general”.

Agregó que el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas era el adecuado porque el discurso del Presidente Boric “tuvo un efecto de despliegue muy significativo, le habló a los 193 países miembros de la organización, a los medios de comunicación internacionales, a la sociedad civil, a los analistas de la política mundial”.

Sobre las críticas directas a la figura de Bachelet, la exautoridad cuestionó que “francamente que se llegue a preferir, eventualmente, a una persona extranjera en vez de una chilena, a mí me parece extraño, sorprendente, particularmente para quienes suscriben argumentos patrióticos”.

“En todo caso, lo concreto es que lo que importa es la evaluación que haga la comunidad internacional de Michelle Bachelet. De hecho parte, probablemente, de la decisión que ella tomó de ser candidata es porque hay muchas voces que le estaban pidiendo que lo fuera, eso yo lo escuché”, sentenció.

En relación a la posibilidades de la expresidenta de ocupar el puesto, Muñoz aseguró que “tiene una muy buena posibilidad de ir generando apoyos amplios de distintas regiones del mundo. Eso significa que hay que hacer un trabajo. La cancillería será absolutamente fundamental (…) es una campaña larga y mi visión es que ella tiene una muy buena posibilidad, habrá que ver el despliegue, el apoyo que ella tenga y creo que tiene que partir por la región”.

En el caso de las críticas al organismo intencionalidad en sí, el excanciller planteó que “Naciones Unidas requiere muchos cambios, reformas, hacer la organización más eficiente, pero hay que recordar que prácticamente todos los días mueren funcionarios de Naciones Unidas cumpliendo con el deber en terreno. Yo tengo amigos que han muerto desempeñándose en misiones de observación, en misiones de paz en distintos lugares del mundo, de modo que no es posible llegar a decir, ‘mira estos son puros burócratas que ganan mucho’, porque anualmente son muchos los que pierden la vida”.

«Pero aquí hay una hipocresía, porque hay algunos que critican a Naciones Unidas. dicen que no hace lo que debe hacer en materia, por ejemplo, de resolver conflictos, pero resulta que los que critican son los que ejercen derecho a veto para impedir que el Consejo de Seguridad pueda funcionar. Hace pocos días atrás se presentó una resolución en el Consejo de Seguridad para un cese al fuego y la liberación de los rehenes que restan en manos de Hamas, que permitiría la entrada de ayuda humanitaria, de alimentos, de medicinas, porque estamos viendo hambruna como arma de guerra en Gaza, bueno, ese proyecto de resolución fue vetado por Estados Unidos y el presidente Trump aparece diciendo, ‘ustedes no resuelven conflictos‘”.