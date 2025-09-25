Instalación de puertas de andén en Línea 1: Metro busca reducir en un 60% los casos de “persona en la vía”

La mañana de este jueves 25 de septiembre, Metro de Santiago reportó un nuevo incidente que interrumpió el funcionamiento de la Línea 2. Esta vez, se trató de una riña que terminó con un hombre apuñalado en el andén de la estación Franklin y que obligó a limitar el funcionamiento de la ruta sólo en dirección a Vespucio Norte.

Al respecto, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, confirmó que las autoridades se encuentran trabajando en un plan para reforzar la seguridad en las diversas estaciones. «Cada día, Metro mueve cerca de dos millones y medio de personas. Y, por supuesto, es muy difícil evitar que no haya algún nivel de conflicto entre personas y que, ocasionalmente, ocurran situaciones más graves como la que tuvimos hoy en la mañana», explicó Muñoz.

Aun así, agregó que estas «siguen siendo situaciones ocasionales, a las que la mayoría de quienes usamos el Metro en forma cotidiana normalmente no nos vemos expuestos. Estamos trabajando con guardias para prevenir que estas cosas ocurran y, al mismo tiempo, poder actuar oportunamente para que no escalen y la operación del Metro —vagones y flujo de pasajeros— pueda volver a la normalidad lo más rápido posible, como fue el caso hoy en la mañana».

Sin embargo, y a poco más de media hora de dicho incidente, se registró una nueva interrupción en el servicio que, esta vez, afectó a la Línea 1. El tramo más concurrido y que suma dos días consecutivos de suspensiones por persona en la vía, las que se enmarcan en varias semanas de fallas y cambios en los itinerarios de los viajes debido al mismo motivo.

Al respecto, el presidente del Metro, Guillermo Muñoz, hizo hincapié en que este tipo de incidentes «no se refieren a fallas. Creo que es importante que los medios sean claros en señalar aquello: hoy hay una persona que cae a las vías, y ayer también hubo una persona que cayó a las vías. No se trata de una falla en la operación. Es un hecho muy lamentable que nos toca enfrentar«, comentó la autoridad.

Sobre las soluciones para disminuir la frecuencia de estos eventos externos a la operación de los trenes, apuntó a que «estamos trabajando, como dijo el ministro, en la instalación de puertas de andén. Estas permitirán reducir en un 60% la cantidad de incidencias en Línea 1. De todas las incidencias que se reportan a diario, y que nosotros mismos las hacemos saber a través de nuestras redes sociales, el 60% se refiere a eventos externos».

«Los más graves y dramáticos son las personas en la vía. Pero hay muchos otros: objetos que caen, personas que bajan voluntariamente, animales que entran a las vías. Todo eso es necesario controlarlo a través de una inversión significativa como son las puertas de andén. Así que estamos trabajando no solo en seguridad, sino también en modernizar la red, para darle a la Línea 1 mucha mayor fiabilidad, que es precisamente lo que se está haciendo con la instalación de estas puertas», cerró el presidente del Metro.