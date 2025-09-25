La U recibe a Alianza Lima en busca del paso a semis de la Sudamericana

Universidad de Chile busca seguir en carrera en la Copa Sudamericana 2025. Tras igualar sin goles en la ida disputada en Perú, el cuadro azul recibirá este jueves, a las 21:30 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, por la vuelta de los cuartos de final del torneo internacional.

El duelo se jugará sin público, debido a la sanción impuesta por la Conmebol a los universitarios. La U intentará imponerse para avanzar a semifinales y mantener vivo el sueño de repetir la hazaña de 2011, cuando conquistó el título continental.

Para este compromiso, el técnico Gustavo Álvarez alistaría una novedad importante: el uruguayo Sebastián Rodríguez sumaría su primera titularidad en el certamen. Con ello, la oncena azul formaría con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi, Javier Altamirano y Nicolás Guerra.

Por su parte, el conjunto peruano saltaría a la cancha con Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamanqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Erick Castillo, Hernán Barcos y Kevin Quevedo.

El ganador de la serie se enfrentará en semifinales a Lanús de Argentina, que dio el golpe al eliminar a Fluminense en Brasil. En caso de clasificar, la U se reencontrará con Mauricio Pellegrino, actual DT del cuadro granate y exentrenador de los azules.