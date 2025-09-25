La UEFA evaluará suspender a Israel de las competiciones internacionales

La UEFA se reunirá la próxima semana para decidir si suspende a Israel y a sus clubes de las competiciones internacionales, en un escenario que podría marcar un giro histórico en el fútbol europeo. Según reveló The Times, “la mayor parte de los miembros del comité ejecutivo están a favor de la suspensión”, después de que ocho expertos de la ONU, incluida la relatora para Palestina Francesca Albanese, pidieran esta medida como respuesta al “genocidio en curso en el territorio palestino ocupado”.

El precedente inmediato es el de Rusia, que fue apartada de todas las competiciones tras la invasión de Ucrania en 2022. Una eventual sanción complicaría además a la FIFA, ya que Israel está actualmente tercero en su grupo clasificatorio al Mundial 2026, detrás de Noruega e Italia, y quedaría en una posición incierta en plena fase eliminatoria.

En el plano de clubes, el Maccabi Tel Aviv es el único representante israelí esta temporada. Su visita a Grecia para enfrentar al PAOK estuvo marcada por protestas en rechazo a su participación, reflejando la creciente presión política y social sobre el fútbol europeo.

La UEFA ya había mostrado un gesto en agosto, cuando desplegó en la Supercopa de Europa una pancarta contra la matanza de civiles y niños, aunque sin mencionar directamente a Israel. Sin embargo, el organismo ha sido cuestionado por su silencio frente a casos concretos, como el asesinato en Gaza del futbolista Suleiman al-Obeid, conocido como el “Pelé palestino”. La falta de detalles en el comunicado oficial motivó la crítica pública del egipcio Mohamed Salah, quien exigió transparencia.

Los expertos de la ONU insistieron en que un eventual boicot debe dirigirse al Estado de Israel y no a los deportistas individuales. “Las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de los derechos humanos sí pueden y deben ser suspendidas, como ha ocurrido en el pasado”, subrayaron en su declaración.