Mahmud Abbas ante la ONU: “No se podrá lograr la paz si Palestina no es libre"

Este jueves el presidente de la Autoridad Palestina intervino en la 80° Asamblea General de las Naciones a través de videoconferencia, debido a que Estados Unidos denegó su visa. En su discurso, el representante palestino llamó a la comunidad internacional a actuar de inmediato para detener la guerra, permitir la entrada de ayuda humanitaria y abrir un camino hacia la paz regional.

El máximo representante de Palestina, Mahmoud Abbas, se dirigió a los líderes internacionales que se encuentran reunidos en la en la 80° Asamblea General de las Naciones en Nueva York de manera telemática. Recordemos que el país norteamericano anunció el pasado viernes 29 de agosto que denegaría las visas a miembros de la Autoridad Palestina para asistir a la reunión. Y cumplió.

Abbas llamó a la comunidad internacional a actuar de inmediato para detener la guerra, permitir la entrada de ayuda humanitaria y abrir un camino hacia la paz regional.

“Hace tres años que la población en la Franja de Gaza hace frente a una guerra de genocidio, destrucción, inanición y desplazamiento que perpetran las fuerzas ocupantes de Israel y que han causado más de 200 mil heridos, principalmente mujeres, niños, niñas y personas mayores. Miles de personas se han visto desplazadas, se impide la entrada de insumos y alimentos y hay 2 millones de personas al borde de la inanición”, puntualizó el presidente de la Autoridad Palestina.

“Han asediado a un pueblo y destruido más del 80% de los hogares, las escuelas, los hospitales, las iglesias, las mezquitas, las instalaciones y la infraestructura. Lo que está realizando Israel no se puede caracterizar como una mera agresión, sino que se trata de un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, lo cual se ha constatado, se ha registrado y que quedará grabado en la conciencia común, así como también en la historia y se recordará como uno de los capítulos más trágicos del siglo XXI”, complementó.

Abbas también criticó las políticas de asentamientos israelíes en Cisjordania, incluido el plan que dividiría el territorio y aislaría Jerusalén Oriental, amenazando la solución de dos Estados. Así, condenó la expansión territorial israelí y los ataques contra civiles palestinos.

Por otra parte, el representante palestino rechazó los actos de Hamas del 7 de octubre de 2023 y reafirmó que el grupo no tendrá lugar en la futura gobernanza de Gaza: “Estos actos no representan al pueblo palestino, ni tampoco su lucha justa por la libertad y la independencia. Reafirmamos, como ya lo hemos hecho, que la Franja de Gaza es parte integrante del Estado de Palestina y que estamos dispuestos a asumir la plena responsabilidad de su gobernanza y a garantizar la seguridad”.

En otra vereda, agradeció a los países que han reconocido al Estado de Palestina e instó a aquellos que aún no lo han hecho a sumarse y apoyar su participación plena en la ONU.

Además, recordó que Palestina ha reconocido el derecho de Israel a existir desde 1988 y reafirmó su compromiso con la paz y el derecho internacional. En paralelo, expuso, «hace años que nuestro pueblo está bajo ocupación, que es blanco de ocupación, de ataques y de toma de sus terrenos. Hace años que vivimos en la privación y que se habilita a la potencia ocupante en lugar de proteger al territorio ocupado. Se deniega el derecho a la dignidad, la independencia, la libertad, la soberanía y la libre determinación en las tierras del Estado de Palestina, con las fronteras previas a 1967 y Jerusalén como capital».

En ese sentido, cuestionó: «Se han aprobado más de mil resoluciones en las Naciones Unidas. Ninguna de ellas ha sido aplicada. Se lanzaron muchas iniciativas para intentar poner punto final a esta situación trágica, esta situación en la que el pueblo palestino vive bajo el yugo de la ocupación».

El líder palestino pidió el cese inmediato de la guerra en Gaza, el ingreso de ayuda humanitaria y el fin del uso del hambre como arma de guerra. Asimismo, se mostró dispuesto a trabajar con Estados Unidos para implementar el plan de paz internacional.

“Declaramos que estamos dispuestos a trabajar con el presidente de los Estados Unidos de América, el señor Donald Trump, así como también con el Reino de Arabia Saudita, con Francia, con Naciones Unidas y con todos los socios para dar la aplicación al plan de paz que fue aprobado en la conferencia que se celebrará el 22 de septiembre último. De forma tal que nos encaminemos hacia una paz justa y hacia la cooperación regional”, expresó.

“No se podrá lograr la paz si no se hace justicia y no se puede hacer justicia si Palestina no es libre. Queremos vivir en libertad, en seguridad y con paz, como los demás pueblos del mundo. En un Estado independiente y soberano con las fronteras previas a 1967, con Jerusalén Oriental como capital”, aseveró Abbas.

El presidente de la Autoridad Palestina manifestó que: “Ha llegado la hora de que la comunidad internacional haga lo correcto respecto de Palestina. Para que se cumpla el derecho legítimo de no estar bajo la ocupación ni depender de las oscilaciones políticas en Israel. Para ponerle fin a esta opresión y esta ocupación ilegal. Estamos dispuestos a avanzar y vamos a seguir con nuestra lucha jurídica, pacífica y diplomática para hacer respetar nuestros derechos”.

En tanto, envió un potente mensaje a su pueblo: “No importa cuánto sangren nuestras heridas ni cuánto dure el sufrimiento. No va a quebrantar nuestra voluntad de vivir y de sobrevivir. La libertad va a surgir y ondeará nuestra bandera en lo alto, libre de la ocupación. Palestina nos pertenece. Jerusalén es la joya de nuestros corazones y nuestra capital eterna. No vamos a irnos de nuestra tierra. Nuestros pueblos se quedarán enraizados como los árboles, como las rocas. Resurgiremos de debajo de los escombros para reconstruir y enviamos desde la tierra sagrada mensajes de paz. Tendiendo puentes de paz para los pueblos de la región y del mundo entero”.