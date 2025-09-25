Matthei pide transparencia en Ley de Presupuesto: “Se está jugando con las finanzas públicas”

La candidata presidencial Evelyn Matthei acusó este jueves que se está “jugando con las finanzas públicas de una manera absoluta y totalmente inaceptable”, apuntando a que el Gobierno estaría postergando pagos en áreas clave como Vivienda, Obras Públicas y Salud para el año 2026, comprometiendo así la capacidad de acción de la próxima administración.

“Están dejando comprometidas absolutamente las finanzas para el próximo gobierno. Mientras tanto, suman cien mil funcionarios públicos más. Lo que yo he visto a lo largo de Chile es que estas deudas están sobre todo en Vivienda, en Obras Públicas y en Salud”, afirmó Matthei.

Por ello, la candidata pidió transparencia total para la tramitación de la Ley de Presupuesto 2026, señalando que parlamentarios de su sector ya revisan la situación para asegurar una discusión “transparente”.

Matthei denuncia crisis habitacional por mala gestión del Minvu y pide a Contraloría investigar

Como ejemplo concreto de esta opacidad, Matthei denunció una grave crisis habitacional generada por la mala gestión del Ministerio de Vivienda. Según su acusación, el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (Serviu) registra un déficit de al menos $300 mil millones, lo que lo deja sin recursos para cumplir con familias, constructoras y compromisos de terrenos.

Las consecuencias son inmediatas: 800 familias que ya recibieron resolución final de subsidio y compraron su vivienda se encuentran ahora con que el Serviu no tiene dinero para entregarles el beneficio. Además, el servicio no podrá comprar 17 terrenos comprometidos en el Plan de Emergencia Habitacional.

“Esta es una verdadera catástrofe que afecta a miles de personas y pone en crisis nuestra política habitacional”, dijo la candidata.

Frente a esto, Matthei anunció que solicitará una investigación de la Contraloría General de la República por el mal manejo de recursos en el Minvu y no descartó acudir a la justicia. “Están dejando a las familias en la indefensión, porque muchas viviendas no se están construyendo (…) Vamos a recurrir a la Contraloría y a todo lo que sea necesario. Si fuese necesario, también a la justicia”, aseguró.

La candidata finalizó su intervención con un mensaje de esperanza: “Chile puede y debe resolver esta crisis habitacional, pero tenemos que hacerlo con honestidad y transparencia. Quiero un Chile en el que la gente viva bien, en el que la casa propia vuelva a ser un sueño real (…). Es posible. Y lo vamos a lograr juntos”.