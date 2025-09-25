Milei arremete contra el Estado y acusa a la ONU de "imponer" cómo vivir

El presidente de Argentina, Javier Milei, arremetió este miércoles de nuevo contra el Estado y la «orgía del gasto público» en un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que acusó al organismo de querer «imponer» a los ciudadanos del mundo «un modo de vivir determinado».

«Advertí que la ONU se había alejado de su norte en las últimas décadas», comenzó su discurso Milei. «El Estado no crea riqueza, sino que la roba y la destruye», continuó ante un salón de la Asamblea General bastante vacío.

Milei aprovechó su turno de palabra para arremeter contra la clase política tradicional, a la que acusó de no tener «interés» en respetar los intereses individuales y sí en «agrandar» el Estado «a costa de las libertades».

«Lamentablemente las medidas de expansión fiscal, monetaria, y el poder estatal sobre los individuos se están repitiendo en todos los países, sobre todo de aquellos del mundo libre», dijo Milei, quien insistió en que su país era el ejemplo del supuesto fracaso de este tipo de políticas que otros insisten en aplicar.

«En mi país aprendimos por las malas una lección muy valiosa. Se hipotecaron flujos futuros en función de repartir stocks en el presente. Argentina decidió emprender el camino correcto aunque sea el más difícil», afirmó.

No obstante, Milei concedió no ser el único en haberse dado cuenta de todo esto, ya que también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «entendía que era el momento de revertir una dinámica» que llevaba a su país «a una catástrofe».

Milei se deshizo en elogios hacia el presidente Trump, a quien aplaudió por su política migratoria, a la que se refirió como «invasión», y su «limpieza» de unas instituciones estadounidenses «infiltradas por facciones de la izquierda» que impedían llevar a cabo las reformas necesarias.

Reivindicación de las Malvinas

Milei también aprovechó su intervención para reiterar la reclamación «legítima e irrenunciable» de Argentina sobre la soberanía del archipiélago de las Islas Malvinas, «ocupadas ilegalmente» por Reino Unido.

«A pesar de los 80 años que pasaron desde la creación de esta organización, situaciones coloniales como esta siguen sin ser resueltas», reprochó el presidente argentino, que instó a Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales sobre esta cuestión, en base a las propias resoluciones de la ONU.

Islas Malvinas es una de las «cuatro cuestiones sensibles y de vital importancia» para Argentina, que Milei recordó antes de poner punto y final a su discurso, junto a su denuncia contra el aumento de la violencia política que achaca a la izquierda y «las expresiones de violencia fundamentalista».

Por último, también recordó al ciudadano argentino Nahuel Gallo, «detenido de manera arbitraria en Venezuela«, a cuyas autoridades pidió su liberación inmediata, mismo reclamo que trasladó en relación a los rehenes israelíes que continúan bajo cautiverio de Hamás en la Franja de Gaza.