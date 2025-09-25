Regularización de migrantes: Kast y Kaiser endurecen postura ante ausencia de Matthei en Cumbre Agrícola

La Tercera Cumbre Agrícola del Sur de Chile, realizada en la ciudad de Temuco, fue el lugar para el «cara a cara» entre los candidatos presidenciales del Partido Republicano, José Antonio Kast, y del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Quienes dieron un portazo a la propuesta del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, de llevar a cabo una regularización acotada de migrantes ante la falta de mano de obra en el mundo agrícola.

El exministro de Agricultura del segundo gobierno de Sebastián Piñera apuntó al problema demográfico a nivel nacional señalando en radio Pauta que no existe en el país la fuerza «para realizar todas esas labores agrícolas que demanda la agricultura. Y por eso los países, no solamente Chile, porque este es un fenómeno global, necesitan a los inmigrantes«. Esto, en miras al escenario presidencial. A este llamado también se sumó la Multigremial Nacional, pero fue rechazada por el sector político de derecha “más duro”.

Por ello, el encuentro en la Región de La Araucanía se anticipaba como un escenario para confrontar posturas, sin embargo, dicha expectativa disminuyó una vez se confirmó la ausencia de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quién canceló su participación durante la tarde de este miércoles.

Si bien tuvo una actividad pública en paralelo al debate, evitó responder preguntas de contingencia. No obstante, desde su sector fue la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, quién se mostró en favor de la postura del exministro.

Sus contendores, mientras tanto y desde Temuco, optaron por reforzar sus posturas ante el presidente de la SNA y cerrar la puerta a esta opción.

Johannes Kaiser sostuvo una reunión con Walker donde le expuso sus argumentos para oponerse. «Le dejé absolutamente claro que la solución para la falta de personal que sufre la agricultura para las cosechas no es traer gente para trabajar un mes y después quedarse el año completo sin trabajar«, dijo ante la prensa.

«En ese sentido, hay distintas alternativas que podemos ofrecerle a la Sociedad Nacional de Agricultura que no signifiquen poner en riesgo las cosechas y tampoco regularizar o crear un fenómeno de llamada. Una de esas medidas es que, por ejemplo, las personas que estén recibiendo ciertos bonos en razón de su situación de pobreza, puedan trabajar durante el tiempo de cosecha sin perder los bonos. ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a castigar a la gente por ir y hacer un aporte también, integrarse en el mundo laboral? Creemos que ese es un camino», planteó.

En tanto, José Antonio Kast, trazó nuevamente la línea, apuntando además contra la abandera del oficialismo, Jeannette Jara: «No van a haber regularizaciones masivas. A diferencia de lo que plantea, de nuevo, la candidata de la continuidad, que tiene el discurso dependiendo del día. Primero hablaba de regularización, de abrir la vista, después de empadronamiento»,

«Nosotros tenemos una sola línea, no van a haber regularizaciones masivas y las personas que quieran trabajar en Chile tienen que cumplir con todos los requisitos legales. ¿Se puede hacer un trabajo temporal en Chile? Se puede. ¿Existe la visa temporal? Existe. Bueno, cada uno que se haga responsable de a quién contrata y de quién busca trabajo en Chile, dentro del marco legal», indicó.