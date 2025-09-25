"Sonrisas que Sanan": Jara presenta plan dental con foco en adolescentes, víctimas de violencia de género y personas mayores

Con el fin de hacer frente a las largas esperas en atenciones dentales y «devolver la sonrisa» a mujeres víctimas de violencia de género, entre otras necesidades, la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, anunció este miércoles el plan «Sonrisas que Sanan”.

Se trata de cuatro medidas concretas que buscan acercar la atención odontológica a cada rincón del país y reparar las sonrisas que el abandono o la violencia han dañado.

La abanderada de la centroizquierda dio a conocer estas propuestas en una actividad junto a mujeres víctimas de violencia, adolescentes, adultos mayores y dirigentes sociales en Estación Central, oportunidad en que también estuvo presente el alcalde de la comuna, Felipe Muñoz.

En concreto, la exministra aseguró que: «En nuestro país, las largas listas de espera también son de carácter dental. De hecho, es una de las listas de espera más largas que hay en el sistema y es un tema que se conversa poco, pero que sabemos que claramente incide en la autoestima, en la posibilidad de alimentarse bien —sobre todo las personas mayores—, en la capacidad para buscar empleo muchas veces, y que en definitiva involucra una complicación que las personas sienten, incluso para poder sonreír».

Por su parte, la diputada Gael Yeomans (FA), vocera del comando de Jara, relevó la medida 131 “Volver a sonreír”, que busca reparar el daño físico y emocional en mujeres que sufren violencia y han tenido repercusiones dentales y maxilofaciales.

«La propuesta concreta es que puedan tener implantes gratuitos para aquellas mujeres que han sufrido violencia y así que la sonrisa que algunos han acabado, el Estado pueda hacerse cargo, responder y solucionar. Porque entendemos que la salud mental de esas mujeres y la salud física es una deuda que tiene el Estado y que debemos reparar”, afirmó.

Las medidas

1. “Sonrisas para el futuro”

Objetivo: Atender gratuitamente a adolescentes con necesidades odontológicas.

– Creación de clínicas dentales móviles para llegar a zonas sin cobertura.

2. “Volver a sonreír”

Objetivo: Reparar el daño físico y emocional en mujeres víctimas de violencia de género.

– Garantía de implantes dentales gratuitos como justicia reparadora.

3. “Nadie queda atrás para sonreír”

Objetivo: Ampliar el derecho a atención odontológica a más personas mayores.

– Extensión del GES dental de 60 a 65 años.

4. “FONASA te sonríe”

Objetivo: Reducir listas de espera a la mitad y ortodoncia a precios justos y sin sorpresas.

– Creación de BONO PAD FONASA para tratamiento de ortodoncia.

– Trabajo conjunto con facultades de odontología de universidades públicas y privadas. Se crea una red colaborativa de atención clínica, con foco territorial.