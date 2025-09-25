Visas de trabajo para el agro y expulsión a irregulares: Daza fija postura del comando de Matthei por migración 

El comando de la presidenciable de Chile Vamos, Evelyn Matthei, salió confrontar diversos temas contingentes ante versiones contrarias de sus propios voceros. Entre ellos, el debate surgido por la propuesta del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura de regularizar inmigrantes.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la exsubsecretaria y vocera del comando, Paula Daza, abordó dicha materia. “Es muy claro que quienes entraron al país de forma ilegal deberán salir de Chile ya sea voluntariamente en 120 días, sino lo hacen, van a ser expulsados y no podrán solicitar un ingreso legal. Además, ningún extranjero en situación ilegal va a poder tener acceso a los beneficios”, marcó sobre la postura oficial de la candidatura de Evelyn Matthei.

No obstante, matizó que “hay situaciones, principalmente las personas en el mundo del agro, que necesita mano de obra especialmente en ciertos períodos” y mencionó la existencia de visas de trabajo, la cual debe fortalecerse a su juicio. “Una visa de trabajo agrícola, hasta 6 meses al año, con requisitos claros, un proceso de tramitación rápido sobre todo, así los trabajadores podrán venir a Chile de forma legal, segura para ambos, tanto para los trabajadores como para los agricultores”, manifestó Daza.

De fondo, la exautoridad entregó su análisis sobre las posturas polarizantes en este debate. “Sabemos que tenemos una situación de inmigración muy importante, que obviamente las personas que han entrado legalmente, y hay personas que están trabajando, son un aporte para el país. Sin embargo, también hemos visto que la inmigración desproporcionada (…) no solo ha incidido en los beneficios sociales que ellos acceden, sino que también en el punto de vista de la delincuencia y el narcotráfico, eso es una realidad”, comentó.

Por otro lado, se refirió a un posible proceso de regularización: “Las personas que están en Chile de forma irregular deben salir de forma voluntaria. Después, aquellos que quieran volver a trabajar pueden volver de forma legal. Obviamente, se van a usar todos los medios que tenga el país”.

En otros temas recientes, la vocera del comando de Evelyn Matthei se refirió a un video no oficial de la franja en la que se criticaba a figuras del Partido Republicano. Daza optó por desmarcarse de ese material.

“Ese no es el video oficial que está en las páginas y en las redes sociales«, aclaró. Así, enfatizó que el video oficial de la campaña de Evelyn Matthei no incorpora a figuras de dicha colectividad y descartó tener antecedentes del origen del montaje audiovisual.