Abucheos, aplausos y un discurso distópico: la intervención de Netanyahu en la 80° Asamblea de la ONU

Entre abucheos de decenas de delegaciones que abandonaban el salón principal de la Asamblea General de Naciones Unidas, y aplausos de las pocas que quedaban, subió a la testera el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien este viernes tomó la palabra en el último día de debates y discursos del octogésimo encuentro entre los Estados miembro. El mandatario israelí subió en medio de un contexto polarizado al estrado, para lanzar un discurso de cuarenta y dos minutos que ya dejó postales para la historia.

Las palabras de Netanyahu fueron retransmitidas por altoparlantes a lo largo de la Franja de Gaza y sus alrededores. Según él, para que los rehenes israelíes aún en manos de Hamás pudieran escuchar su mensaje. Pero lejos de generar alivio, la iniciativa fue duramente criticada por las familias de los cautivos y terminó dejando una imagen distópica y tétrica, para los cientos de miles de palestinos que luchan por sobrevivir en lo que muchos ya llaman “el infierno en la tierra”.

Sobre Netanyahu pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza desde octubre de 2023. Y fue precisamente la situación en torno a la Franja de Gaza, el eje central de su discurso. También habló de los enfrentamientos con Irán y de los ataques a sus vecinos, todo bajo la justificación de la seguridad de Israel.

El primer ministro abrió su intervención mostrando un mapa al que llamó “el eje del terror”, señalando a Siria, Irak, Irán y Yemen como amenazas existenciales para Israel, y jactándose de que los altos líderes de los grupos islamistas en esos países ya habían sido eliminados por su gobierno. Pero advirtió que “aún no terminaba”. Aseguró que los últimos remanentes de Hamás siguen atrincherados en la ciudad de Gaza y que Israel “debe actuar rápido”, para eliminar a los militantes del grupo islamista.

Luego, contradijo abiertamente a Naciones Unidas, así como a los informes internacionales sobre la hambruna y el genocidio en Gaza. “Israel es acusado de matar deliberadamente de hambre a la población en Gaza, cuando Israel ha deliberadamente alimentado a la población en Gaza”, dijo.

Una declaración que choca con los datos, pues más de 300 personas han muerto de hambre en enclave palestino, entre ellas más de 100 niños, y más de un millón enfrentan hoy una situación crítica de hambruna, según el Programa Mundial de Alimentos.

Netanyahu también aseguró que “Israel aplica más medidas para minimizar las bajas civiles que cualquier otro ejército en la historia”. Sin embargo, medios como la revista israelí +972 y el medio inglés The Guardian estiman que entre el 80% y el 83% de los palestinos muertos en Gaza son civiles.

Nada de esto sorprendió, es el mismo discurso oficial que Netanyahu ha sostenido durante meses. Lo que sí llamó la atención fue lo que pareciera ser una especie de confesión a micrófono abierto: “Muchos líderes que nos condenan públicamente, nos agradecen en privado». Y dio el ejemplo del canciller alemán, Friedrich Merz, quien lo dijo claramente: «Israel hace el trabajo sucio por todos nosotros”.

Esa frase deja al descubierto un secreto a voces, mientras los líderes del mundo, sobre todo los europeos se indignan en público con discursos solemnes, en privado reconocen el rol que Israel cumple en este conflicto, no solo en Gaza, sino en la región.

Asimismo, Netanyahu reiteró que la idea de los dos Estados no está en su agenda: «No nos impondrán un Estado palestino. No cometeremos un suicidio nacional sólo porque ustedes sean débiles». Esto, después de comparar la existencia de un Estado palestino con la creación de un Estado Islámico cerca de Nueva York, tras los ataques del 9/11. Incluso, fue más allá al asegurar que su oposición a dicho Estado no es simplemente una política de Netanyahu o su gobierno, sino que es «la política de Israel y de su pueblo».

Además, cargó contra la Autoridad Nacional Palestina, a la que acusó de corrupción “hasta la médula”, de enseñar a los niños a odiar a los judíos y a destruir el Estado israelí.

Todo esto dicho desde el podio de una organización internacional creada con la promesa de que los horrores de la guerra y del holocausto no se repetirían jamás.

El primer ministro israelí también hizo alusión a un posible fin del conflicto, señalando que éste podría terminar hoy mismo si Hamás acepta sus condiciones. Un punto que poco después el presidente estadounidense, Donald Trump, recalcó, asegurando que pronto se tendrán noticias sobre un acuerdo que permita un alto al fuego definitivo en Gaza. Todo, mientras surgen informaciones que indican que se estaría evaluando establecer un organismo liderado por el primer ministro británico, Tony Blair, para hacerse cargo de esta administración de la Franja.

Para los palestinos en Gaza, esa promesa suena vacía. Y aunque Hamás cometió atrocidades el 7 de octubre, muchos recuerdan que el propio Netanyahu permitió por años el financiamiento que fortaleció a ese grupo, como lo han señalado fuentes de inteligencia israelíes.

El resultado está a la vista, miles de vidas inocentes perdidas, entre ellas las de muchos niños. Y un mundo que, pese a los discursos, no ha detenido la tragedia.