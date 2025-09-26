Cristián Pérez, historiador: Las críticas de Jara al PC son un llamado a "ponerse a la altura" del desafío

Una importante tensión se estaría viviendo al interior del Partido Comunista (PC) luego de unas declaraciones de la militante y candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, en las que acusó una “falta de fraternidad” por parte del presidente de la colectividad, Lautaro Carmona y del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el historiador, académico de la Universidad de Playa Ancha y autor de libros sobre la izquierda latinoamericana, Cristián Pérez, descartó que los dichos de Jara sean, como algunos plantean, una forma de descolgarse de su partido. Más bien, serían un intento por “señalarle al partido el camino que debe seguir para ganar la elección”.

Pérez explicó que las tensiones “que han surgido entre la candidata y el partido se han originado principalmente porque al partido le ha costado entender que por primera vez en la historia tiene una candidata a la Presidencia de la República con visos de obtener la victoria y que para eso, el partido necesita adaptar el discurso, adaptar las acciones, en beneficio o con el fin de ganar la elección”.

“Yo no veo las declaraciones de Jara en el sentido de desmarcarse de la dirección del partido, sino más bien, en el sentido de hacer el punto. Es decir: ‘Ustedes hace unos días atrás no han tenido con esta candidatura la actitud que deberían tener para ganar la elección‘”, dijo.

En esa línea, el historiador remarcó que: “Las elecciones se ganan con pragmatismo, no se ganan con discursos altisonantes ni manteniendo los principios a toda costa”.

“El flanco izquierdo está asegurado. Las personas de izquierda en este país van a votar por Jara, no van a votar por Kast, por lo tanto, ese flanco está asegurado. Lo que tiene que hacer Jara, que es lo que está haciendo, es abrirse hacia el centro. Aumentar la alianza, hacerla más grande. Es lo que intentó hacer el presidente Salvador Allende, lo que dijo Radomiro Tomic. Un poco lo que hizo la Concertación. La izquierda sola no puede y el centro solo tampoco, entonces, tiene que ser una amplia alianza de centro izquierda y ese es el objetivo de Jara”, opinó.

Justamente, requerido sobre la capacidad del PC para flexibilizar posturas, Pérez reconoció que “no es una cosa fácil”. “El partido durante muchos años, durante todo su desarrollo histórico, más de cien años, ha tenido propuestas de principio, ha enmarcado su acción política en una serie de principios y hoy día se le pide que sin renegar de ellos, adecúe su acción a una serie de contenidos, acciones, discursos que impliquen sumar y no rechazar gente”, explicó.

“Sin embargo, lo que he observado en las bases del partido, es que están bastante comprometidos en la campaña y están haciendo lo que tienen que hacer. Tal vez en los niveles de dirección superior les ha costado un poco más, porque también están más expuestos. Están constantemente acechados por la prensa que les pide definiciones de temas complejos”, opinó.

Pese a una serie de polémicas, entre las que se cuenta, por ejemplo, las críticas del presidente del PC, Lautaro Carmona, al ministro Mario Marcel, Pérez se mostró optimista en que “la dirección política del PC va a estar a la altura de aquí en adelante”.

“Ellos tienen el ejemplo de hace 50 años atrás, cuando la dirección de un partido de izquierda no estuvo a la altura de las circunstancias y todo terminó mal con Salvador Allende. Por lo tanto, ellos saben que hoy día no les queda otra opción, otra alternativa, que ponerse detrás de la candidata, apoyarla y no realizar acciones que den elementos a los adversarios para criticarla”, cerró.