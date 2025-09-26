Diputado Fuenzalida (UDI) y denuncia por deuda en el Serviu: “Si la responsabilidad política recae en el ministro (Montes) tendrá que asumirla”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado presidente de la Comisión de Vivienda, Juan Manuel Fuenzalida (UDI), se refirió a las acusaciones de mala gestión de recursos realizadas por la candidata presidencial de su sector, Evelyn Matthei, quien apuntó a un déficit de al menos $300 mil millones en el el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) Metropolitano.

“Se trata de un secreto a voces la situación financiera del Serviu Metropolitano, que representa una parte importante de lo que es la ejecución presupuestaria del Ministerio de Vivienda. Todos sabemos que el servicio es el que contrata y esto se venía conociendo desde al menos unos dos o tres meses, que no se estaba realizando por parte del Serviu Metropolitano la adquisición de terrenos”, aseguró.

Según indicó el parlamentario, se invitó a la comisión que preside a las autoridades del Ministerio de Hacienda para clarificar la utilización de estos recursos. “Se nos expresó que la ejecución presupuestaria iba al día, que se estaba cumpliendo a cabalidad lo que se establecía en las glosas que dice relación con la adquisición de terrenos. Luego de eso nos fuimos enterando de situaciones comprometedoras, sobre todo con el financiamiento de partidas presupuestarias de los Gobiernos Regionales. Habían hecho convenios con los Serviu Regionales en materia de adquisición de terrenos y donde desde la Dirección de Presupuestos se estaban recortando los recursos”, acusó.

“Y ahora nos hemos enterado a través de un artículo de prensa, con hechos bastante más objetivos y más constatables, que al parecer el Serviu Metropolitano estaría en cesación de pago respecto a la adquisición de 17 terrenos equivalentes a prácticamente $300 mil millones, lo que obviamente es extremadamente preocupante. No solamente no cumple el sueño de la casa propia de muchas familias, sino que provoca la discontinuidad en un proceso que se generó en la Ley de Emergencia Habitacional, que tenía por finalidad reducir el déficit habitacional que hoy tenemos en Chile”, agregó.

Respecto a las responsabilidades políticas del caso, el diputado Fuenzalida señaló que: “El ministro tiene que iniciar las investigaciones, los sumarios respectivos, se tiene que investigar esta situación y tiene que iniciarse desde la cabeza del ministerio, en este caso el ministro Montes, porque es impresentable enterarse por la prensa que no se está cumpliendo con el pago, cuando desde la Ley de Presupuesto que se aprobó el año pasado ya se establecieron los recursos para este tipo de operaciones (…) Creo que aquí el ministerio tiene que investigar, tiene que iniciar los sumarios respectivos y también, eventualmente, tendría que hacer las denuncias en caso de que se descubra alguna situación irregular”.

“A nosotros nos expusieron en la comisión que todo estaba perfecto respecto a la ejecución presupuestaria, por lo tanto algo está fallando y algo hay que investigar. Tratándose el tema de la vivienda, un tema tan sensible, creo que hay que hacer una investigación express, que se asuman las responsabilidades y si la responsabilidad política finalmente recae en el ministro, bueno, tendrá que asumirla”, sentenció.