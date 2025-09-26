El asesinato de tres mujeres transmitido en vivo en redes conmociona Argentina

Este miércoles en Argentina fueron hallados los cuerpos de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15). Las jóvenes fueron enterradas en una vivienda del sur de Buenos Aires y fueron localizadas tras cinco días desaparecidas.

La investigación apunta a un crimen mafioso ligado al narcotráfico y a escenas de extrema violencia, mientras organizaciones feministas y de derechos humanos exigen justicia.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, explicó que las tres jóvenes subieron voluntariamente a una camioneta el viernes por la noche en el barrio La Tablada, a unos 20 km al sur de Buenos Aires, engañadas bajo la premisa de que irían a un evento.

«Estaban cayendo en una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas», afirmó. De acuerdo con la pericia forense preliminar, las jóvenes fueron asesinadas el mismo viernes en que desaparecieron.

Alonso confirmó la noche del miércoles cuatro detenciones iniciales luego de que las autoridades encontraran los cuerpos en una casa de Florencio Varela, en la periferia de la capital. Este jueves, medios locales reportaron que los detenidos sumaban 12.

Las víctimas fueron sometidas a una «sesión de asesinato y tortura (que) fue transmitida en redes sociales y que aparentemente habrían visto 45 personas que forman parte de una cuenta de Instagram», dijo el ministro.

Se trató de un hecho «de disciplinamiento para las chicas pero también para distintos integrantes de esa organización» narcocriminal, según el funcionario. Durante la transmisión de las torturas, el jefe del grupo habría dicho: «Esto es lo que le pasa al que me roba droga», relató Alonso.

Las jóvenes habían entablado vínculo con líderes de la organización criminal en Flores, un barrio de la ciudad de Buenos Aires que solían frecuentar. El motivo exacto del ataque continúa bajo investigación. Cuando se le preguntó al ministro bonaerense sobre la hipótesis de que habían robado droga, Alonso respondió: «Todo puede ser».

La transmisión por Instagram fue dirigida a un grupo cerrado y las autoridades lo descubrieron porque uno de los detenidos lo confesó. El presunto jefe del grupo criminal, apodado «Pequeño J» o «Julito» y de unos 23 años, tiene pedido de captura, dijo Alonso.

«El narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista», dijo el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en su cuenta de X.

El miércoles por la noche, varias decenas de personas se manifestaron en Flores y en La Tablada. Además, organizaciones políticas y sociales convocaron a una marcha el sábado en el centro de Buenos Aires con la consigna «no hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios. Ninguna vida es descartable».