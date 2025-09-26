“Gas a Precio Justo”: UDI acusa al Gobierno de adeudar más de $500 millones a Enap por el plan

En medio de la denuncia que hizo la aspirante presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, respecto a la decisión del Gobierno de retrasar una serie de pagos pendientes para así dejarlos a la futura administración, el diputado de la UDI y actual presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, Marco Antonio Sulantay, junto al subjefe de la bancada gremialista e integrante de la Comisión de Hacienda, Felipe Donoso, respaldaron lo planteado por la candidata y acusaron que desde el 2022 el Ministerio de Energía adeuda más de $500 millones a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) por el fallido plan «Gas a Precio Justo».

Al respecto, los parlamentarios recordaron que fue a fines del año 2022 que solicitaron a la compañía poder transparentar todos los detalles del programa, revelando no sólo que cada balón de gas que se entregó tuvo un costo de $117 mil para el Estado, sino que además sólo pudieron distribuir 3 mil 157 unidades de las 100 mil que habían comprometido, lo que equivale a poco más de un 3% del total.

Sin embargo, fue un informe emanado por la Contraloría General de la República en enero de este año —que también había sido solicitado por los diputados UDI— que también reveló que, a esa fecha, la Subsecretaría de Energía aún no devolvía los más de $517 que ENAP invirtió en dicho programa.

«Se constató que la Subsecretaría de Energía no ha restituido a ENAP los costos de distribución del plan piloto ‘Gas a Precio Justo’, ascendentes a un total de $517 millones, por lo que deberán acreditar las gestiones efectuadas ante el Ministerio de Hacienda para dar respuesta a ENAP en esta materia», fue lo que señaló el órgano contralor en su informe, donde por la misma razón ordenaron iniciar un sumario administrativo en el ministerio para determinar las eventuales responsabilidades políticas.

Lo anterior —a juicio de los diputados Sulantay y Donoso— sería un «ejemplo evidente» de lo que denunció esta semana Evelyn Matthei, quien puso en duda la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026 al asegurar que «hay mucha deuda del Gobierno que no se ha reconocido» y que «sabemos que están chuteando pagos para el próximo año (…) que son deudas que van a quedar heredadas».

Por lo mismo, los parlamentarios de la UDI emplazaron al Gobierno, en particular al nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, a «sincerar la discusión», manifestando que «en este caso concreto, han pasado tres años desde que se comprometieron a reintegrar los recursos a Enap y aún no lo hacen», recordando incluso que en marzo pasado solicitaron al organismo poder iniciar un juicio de cuentas.

«Cuando nuestra candidata presidencial denuncia que el Ejecutivo pretende postergar para la futura administración una serie de pagos y deudas que están pendientes, un ejemplo claro y concreto es lo que ocurrió con el fracasado plan ‘Gas a Precio Justo’. La Contraloría fue absolutamente clara en señalar, a principios de este año, que la Subsecretaría de Energía aún no reintegra los más de $517 millones que le debe a ENAP. Y ya estamos a fines de septiembre y el Gobierno todavía no es capaz de cumplir ese compromiso, dando siempre excusas para no hacerlo», acusaron Sulantay y Donoso.

En ese sentido, lamentaron que «no hemos visto al ministro de Hacienda con una actitud más responsable, comprometiéndose a que no postergarán ninguna deuda para los próximos años».