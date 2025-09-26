Presupuesto y advertencias de Matthei: Gobierno llama a evitar "amenazas" ante eventual paralización del trámite

El Ministerio de Hacienda respondió a las acusaciones que realizó la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, condicionando la discusión presupuestaria.

La abanderada puso en duda la tramitación de este proyecto al asegurar que existiría una falta de «transparencia» por parte del Gobierno en torno a las cifras de deuda pública real en carteras como Vivienda, Salud y Obras Públicas. Esto, porque argumentó que se estarían «chuteando pagos para el próximo año», es decir, retrasando la facturación de proveedores, y que, por tanto, serían legadas a la siguiente administración.

Por medio de un comunicado, la cartera de la billetera fiscal salió a desestimar las acusaciones. «La operación regular de los servicios públicos corresponden a facturas por pagar. Los procesos de autorización a pago de una factura son propios de cada institución. Hay pasos que cumplir desde que un proveedor emite una factura hasta que se concreta el pago», señalaron.

«Dicho eso, los recursos para efectuar los pagos se van entregando a medida que se cumplen los procesos antes indicados y cuando los servicios las solicitan, lo que responde a la planificación de cada servicio de cómo va a ejecutar su presupuesto. De esta forma, toda factura emitida en el marco de la Ley de Presupuestos tiene recursos asegurados«, añadieron.

Junto con ello, descartaron que el Banco Estado haya realizado un préstamo a Vivienda, acusando que se trata de afirmaciones erróneas y que el Gobierno ha sido responsable.

En particular, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, afirmó que el próximo martes el proyecto ingresará al Parlamento y aseguró que las cifras fueron construidas de manera transparente.

«Las cifras que lo sustentan, por supuesto, han sido construidas de manera transparente, conforme a la normativa vigente y van a estar disponible públicamente para que esto sea discutido una vez que ingrese al al parlamento. Será en esta instancia donde toda la ciudadanía y el Consejo Fiscal Autónomo, los parlamentarios, van a poder conocer, discutir en detalle las prioridades propuestas para el próximo año», indicó.

También respondió la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien en un tono más político, llamó a que el contexto electoral no enlode el Presupuesto y pidió evitar las amenazas. »

«Hay que cuidar el tono en esta conversación y evitaría las amenazas porque estamos hablando, insisto, de la ley más importante que debate al año en el Congreso Nacional y que cuando se presenta, se presenta con total transparencia en un debate que enfrenta distintas inquietudes, preguntas y que se van aclarando siempre en camino como ha sido el ánimo de cada discusión presupuestaria», dijo.

En esa línea, destacó que «nuestro país además ha sido un país serio, es un país que en este periodo de gobierno ha hecho un tremendo esfuerzo para disminuir el crecimiento de la deuda, porque teníamos una deuda en ascenso, un crecimiento de la deuda exponencial muy grande que venía de arrastre lamentablemente y el esfuerzo ha sido justamente la responsabilidad fiscal».

El diputado de RN y miembro de la comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum, pidió que el gobierno sea más prudente y reconozca que han existido equivocaciones desde Hacienda y la Dirección de Presupuesto para proyectar los ingresos y el nivel de deuda. En esa línea, instó que en el inicio de esta tramitación se hable con la verdad.

«Nosotros el día miércoles vamos a recibir a la directora de Presupuesto en el Congreso, en la comisión mixta de Hacienda, para escuchar el último informe de finanzas públicas y también la proyección que se tiene para el año 2026, y esperamos que efectivamente se hable con la verdad, con transparencia, porque el próximo Presupuesto no lo va a ejecutar este gobierno ni la izquierda, lo va a ejecutar un gobierno de la centro derecha. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener especial preocupación de que los datos se presenten adecuadamente y sean los correctos», aseguró.