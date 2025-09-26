Universidad de Chile presenta libro que revela los vínculos históricos de Gabriela Mistral con la institución

Este viernes 26 de septiembre, a las 17:00 horas en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile, se presentará el libro «Gabriela Mistral y la Universidad de Chile», obra de la académica e investigadora Elizabeth Horan, reconocida especialista en la obra mistraliana, junto a Gabriel González, coordinador del Área de Gestión Cultural y Extensión del Archivo Central Andrés Bello.

Para Elizabeth Horan, la relación entre Gabriela Mistral y la Universidad de Chile constituye un aspecto central y consistente en la vida de la poeta. “Mistral no tuvo estudios universitarios formales, pero se beneficiaba [en sus inicios] de los estudios con personas que influyeron en su formación. Tejió vínculos con la Universidad de Chile como resultado directo de su condición de autodidacta y de las prácticas de lectura incansable que desarrollaba en su provincia”.

En este sentido, la investigadora subrayó que los lazos se profundizaron cuando Mistral rindió pruebas para validar sus estudios en la Escuela Normal de Santiago, lo que le permitió tener la posibilidad de enseñar y dirigir en los liceos de provincia. Asimismo, destacó su participación en instancias como el Congreso de la Asociación de Educación Nacional de 1912, donde la poeta conoció directamente a los actores pedagógicos del sistema escolar chileno.

Gabriel González, coordinador del Área de Gestión Cultural y Extensión del Archivo Central Andrés Bello, señaló que los principales aportes de este libro radican en tres ámbitos: “En primer lugar, entiende que la relación de la Universidad de Chile con una poeta de la laya de Mistral está constituida por la comunidad universitaria entendida como estudiantes, funcionarios, egresados y profesores (no solo a sus autoridades). Por otro lado, el libro explora hitos inéditos relevantes y también curiosos que complejizan el vínculo y también el papel de Mistral en la educación pública. Por último, a partir de una contextualización de su camino a partir de las décadas del veinte y del treinta, explora una figura de Mistral como universitaria, que es bastante menos abordada en el corpus crítico en torno a su legado”.

Nuevas luces sobre la relación Mistral y la Universidad de Chile

Parte de esta investigación se nutrió de documentos resguardados en el Archivo Central Andrés Bello, como las Actas del Boletín de Instrucción Pública, que muestran las distintas gestiones de la institución para reconocer su legado, además de un amplio corpus de la correspondencia que sostuvo la poeta con diferentes escritores, académicos, diplomáticos y políticos

En este sentido, Fernanda Vera, directora del Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile, señaló que “por medio de la investigación este proyecto ha buscado documentar y analizar críticamente la relación entre Gabriela Mistral y la Universidad, describe cómo fueron sus vínculos con las instancias universitarias y cómo se ha vivido el vínculo con la Universidad de Chile. Sabiendo que Mistral tuvo una formación inicial autodidacta, mantuvo relaciones con miembros de la comunidad universitaria y ésta reconoció sus talentos y aportes de una manera temprana”.

El libro releva episodios trascendentes de esta relación, como los pormenores previos a la entrega del título de Profesora de Estado en Castellano (que formalizó su calidad de maestra en la enseñanza pública nacional), la histórica ceremonia en que recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Chile el 10 de septiembre de 1954, y sus honras fúnebres en el Salón de Honor de la Casa Central el 18 de enero de 1957, donde miles de personas acudieron a rendirle homenaje.

La investigación también aporta datos inéditos, como la primera postulación oficial al Premio Nobel de Literatura realizada el 14 de noviembre de 1939 por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, seis años antes de que la poeta recibiera finalmente el galardón; así como su discurso realizado el 31 de agosto de 1922 en México, motivado por un mensaje de la Federación de Estudiantes de Chile (FECh) que ella transmitió a los universitarios mexicanos.

Asimismo, esta investigación muestra que uno de los homenajes más relevantes y multitudinarios realizados a Gabriela Mistral en el marco del tardío Premio Nacional de Literatura que recibió en 1951, fue el que ocurrió en el Estadio Nacional de Santiago en la comuna de Ñuñoa. Un espectáculo organizado por la barra de la Universidad de Chile (equipo de fútbol en ese momento pertenecía todavía a la casa de estudios), que convocó a elencos relacionados al Teatro Experimental y al Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, frente a setenta mil personas.

En este sentido, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba, subrayó que este libro “constituye un aporte invaluable al permitir reconocer a Mistral como una figura profundamente ligada a la historia de la Universidad de Chile. La investigación revela aspectos poco conocidos de este vínculo y muestra a la poeta en diálogo con la comunidad universitaria y con el rol público que nuestra institución ha tenido desde sus orígenes”.

De la misma manera, Barba añadió que la publicación no solo refuerza la memoria histórica de la Universidad, sino que también proyecta hacia el futuro la vigencia de Mistral. “Esta obra no solo dialoga con nuestro pasado, sino que también proyecta hacia el futuro el rol de la Universidad en la construcción de un Chile más democrático, comprometido y culto”.

Conmemoración de los 80 años del Nobel de Mistral

Este lanzamiento forma parte de las distintas actividades que la Universidad de Chile ha estado realizando a lo largo del año para conmemorar los 80 años de la obtención del Premio Nobel de Gabriela Mistral, bajo el lema «Sembrando América en el Mundo”.

Es así que la Casa de Bello se posiciona como un agente clave en la investigación, preservación y difusión del legado mistraliano.

“Para nosotros ha sido muy importante desarrollar toda una agenda que conmemora los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral. Hemos realizado actividades de distinta índole, como el programa radial “Sembrando América en el Mundo”, estamos desarrollando un material pedagógico, así como una exposición de carácter interdisciplinar y colaborativo”, señaló Vera.