"Vemos resultados en este esfuerzo": CONADI lanza por segundo año el curso de mapudungun para jóvenes de la zona central

“La diversidad de nuestro Chile tiene que verse reflejada también en la diversidad del componente cultural, las formas de ver y entender el mundo y de poder vincularnos unos a otros” destaca el director nacional de CONADI, Álvaro Morales Marileo, luego de participar en el lanzamiento del programa de mapudungun-inmersión lingüística para jóvenes en la zona central.

La actividad se realizó en la Ruka Asociación Indígena Mapuche Taiñ Adkimn ubicada en el Campus Antumapu de la Universidad de Chile (La Pintana). En la oportunidad, se dieron a conocer los detalles de esta iniciativa impulsada gracias al convenio entre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y la Academia de la Lengua y Cultura Mapuche en Contexto Urbano (ALMACU).

“Tenemos que revitalizar la lengua” afirma Morales Marileo y eso se da “desde el vehículo del lenguaje de manera natural, que es un vehículo que desgraciadamente en las últimas generaciones ha sufrido un serio deterioro y donde se pone en riesgo la continuidad sustantiva de la cultura”. Según el director nacional de CONADI, se busca generar un camino a seguir “de las políticas públicas para poder vincularnos desde el reconocimiento, el respeto, y por supuesto un ecosistema que valide lo que somos, una riqueza cultural que tiene que preservarse y proyectarse al futuro”.

En el marco del Programa de Recuperación y Revitalización de las Lenguas Indígenas, financiado por el Fondo de Cultura y Educación Indígena 2025, esta iniciativa tiene como objetivo implementar metodologías de aprendizaje del mapuzugun mediante procesos de inmersión lingüística con enfoque comunicativo y pertinencia cultural.

La invitación, que consideró a jóvenes mapuches entre 14 y 29 años de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O´higgins, considera recrear un ecosistema lingüístico fundamentado en el aprendizaje y en el uso del mapuzugun con kimelfe nativos y neohablantes .

Ximena Montecinos Antiguay, jefa(s) Oficina Asuntos Indígenas Santiago – CONADI, entrega los detalles de la inauguración de este segundo año de inmersión lingüística en la macrozona central. “Estamos muy contentos porque hemos hecho una versión mejorada de la experiencia del año pasado. Además, tenemos jóvenes que vienen ahora al nivel intermedio después de haber pasado por el básico por lo que vamos viendo resultados en este esfuerzo” explica Montecinos Antiguay.

Y -concluye- “va en la línea de un proyecto muy querido, muy anhelado y que se ha ido gestando con el trabajo de periodos anteriores donde se suman y convergen todas estas buenas intenciones y estos saberes en torno a este propósito común que nos motiva”.

Las fases de participación de la iniciativa de Inmersión Lingüística “KONELTUN” consideran sesiones online y presenciales. En el primer caso, se implementó una introducción a finales de agosto e inicios de septiembre.

Sebastián Oyarzo Hernández, presidente de la Academia de la Lengua y Cultura Mapuche en contexto Urbano (ALMaCU), destaca que “este año esperamos consolidar el koneltun como un espacio significativo para las comunidades indígenas y la ciudadanía en general. Principalmente, esperamos generar un diálogo intercultural que fortalezca el valor de la lengua y la cultura mapuche en las ciudades. Y buscamos promover la participación de los jóvenes, con sus familias y organizaciones sociales”.

Para ALMaCU, -aclara Oyarzo-“el koneltun es más que un encuentro cultural, es una herramienta de resistencia, revitalización y proyección del mapudungun y desde la cosmovisión mapuche con la vida contemporánea”.

“Un proyecto más sólido”

La inmersión presencial consideró dos encuentros formativos en Codegua (O’Higgins). El primero, se realizó entre el 5, 6 y 7 de septiembre y, el segundo, entre el 12, 13 y 14 del mismo mes. También se contempla una Inmersión en Territorio Ancestral (encuentro final) para el 3, 4 y 5 de octubre en Lonquimay, junto a comunidades hablantes nativas para el ejercicio de inmersión lingüística.

Elizabeth Huenchual es una de las kimelfe del programa y explica que se está haciendo un trabajo visual, oral y con sonidos para los cursos inicial e intermedio. “Creo que estamos con un proyecto más sólido porque ya el equipo se conoce un poco más” afirma. Huenchual reconoce que “podemos conectar desde la primera experiencia y con la actual”. “Las expectativas son favorables porque nos afirmamos en el resultado que hubo el año pasado. Va a ser un resultado maravilloso” reflexiona.

Algunos jóvenes de la versión 2024 se sumaron a este segundo año de la iniciativa para seguir avanzando en su conocimiento sobre la lengua. Macarena Calquin cuenta detalles de su participación. “Fue la primera vez que tuve un acercamiento tan inmersivo en el mundo mapuche, fue una experiencia increíble de descubrir muchas cosas de mí, de la cosmovisión mapuche, de lo que es el mapuzungun y eso es lo que me trajo a participar nuevamente” recuerda la joven que vive en Isla de Maipo.

Sobre el mapudungun, lamenta Calquin que “hay menos gente que ha podido aprenderlo y al vivirlo en la ciudad es difícil por eso este curso ha servido para recuperar eso, es nuestro deber como jóvenes mantener nuestra lengua y enseñarla a las nuevas generaciones”.

“Continuidad de la lengua”

En el lanzamiento del programa también estuvo presente Ignacio Rojas Trincado, encargado del programa hogares indígenas de la RM.

“En el hogar mapuche queremos desarrollar un espacio de habla permanente, que esos hablantes les traspasen el conocimiento a los jóvenes que no hablan y así construyamos un espacio de creación y de continuidad de la lengua” dice Rojas considerando la labor que se realiza con los estudiantes de los Hogares Indígenas Mauricio Bolaños Luque y Relmulikan de las comunas de Providencia y Ñuñoa, respectivamente.

Por esta razón, Ignacio Rojas calificó este proceso como “importante porque marca el inicio de esta idea que puede ser ambiciosa, la de formar hablantes, pero que creo es muy necesaria en este contexto”.