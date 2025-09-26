Yeomans y "falta de fraternidad" del PC en campaña de Jara: Se echa de menos "en algunos pronunciamientos"

La diputada por el Distrito 13 y vocera del comando de Jeannette Jara, Gael Yeomans (FA), abordó las últimas declaraciones de la candidata presidencial acusando una falta de «fraternidad» desde dirigentes del Partido Comunista, su propia tienda política. Además, respondió a los dardos del abanderado republicano, José Antonio Kast.

En el marco de la Tercera Cumbre Agrícola en la ciudad de Temuco, el presidenciable sostuvo que Jara no participó de dicho encuentro ya que «tiene vergüenza de venir a pedir disculpas aquí a la Araucanía porque según ella aquí no hay terrorismo, aquí no hay violencia rural».

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Yeomans defendió que la calificación de terrorismo lo hacen los tribunales y que Jara sí ha visitado la Región de La Araucanía. «Esto es una jugada de José Antonio Kast que está preocupado por figurar ante un notorio retroceso en las encuestas de las últimas semanas y esa desesperación lo lleva a hacer lo que suele hacer con las mujeres, que es atacarlas, insultar, ser intolerante y mostrar esa visión en la política y no la del diálogo e intercambio de ideas», aseveró.

Respecto a las declaraciones de Jara contra el presidente del PC, Lautaro Carmona, y el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, la diputada indicó que «nuestra candidata ha llevado la campaña con gran apertura, incorporando visiones, es la candidata además de nueve partidos políticos y su principal objetivo es seguir ampliando».

«Para eso la fraternidad es sumamente importante y a veces hace falta en algunos pronunciamientos sobre todo porque se pierde la centralidad y yo supongo que para cualquier persona que esté apoyando a nuestra candidata lo más importante es lograr ganar a José Antonio Kast y no perjudicarla», destacó.

«A veces se pierde la brújula y eso es lo que veo con ese tipo de alocuciones«, criticó. En esa misma línea, instó a «respaldar el llamado que hace nuestra candidata (…) construir en los espacios que corresponde, dentro de la diferencia eso siempre contribuye, pero cuidando lo que tenemos como desafío», añadió.

En relación a la nueva posición que manifestó Jara respecto de Cuba y la acusación que realizó Evelyn Matthei (Chile Vamos) en torno a que ese hecho responde a un factor netamente «electoral», Yeomans dijo: «Yo veo en eso un factor positivo, que le hace falta a la política, el ser honesto, el poder mostrar los procesos de reflexión que uno tiene. Le hace falta eso a la política porque eso nos permite hacer que las ideas avancen, que uno no se quede estancado en una posición, defendiéndola solo por darse un gusto».

Debate por regularización de migrantes para el agro

En torno al debate sobre una regularización acotada de migrantes que puso sobre la mesa el presidente de la Sociedad de Agricultura, Antonio Walker, la parlamentaria indicó que: «Acá en materia de migración, nuestra candidata ha dicho que, por una parte, están las medidas de empadronamiento que consideramos necesarias porque el proceso que ya se llevó a cabo, necesita también tener un segundo aire».

«Además de poner la medida de expulsión para quienes delinquen según la ley 20.000, el complementarlo con poder tener antecedentes desde el Estado, mediante un proceso de empadronamiento que implica hacerse cargo de poder tomar nota de las personas y los antecedentes suficientes de las personas que están en Chile. No tiene ninguna lógica a que el Estado tenga información», zanjó.