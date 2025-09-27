Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 9 de abril de 2026


Chile vs Nueva Zelanda: horario y canales para el partido inaugural del Mundial Sub-20

Bajo la dirección técnica de Nicolás Córdoba, el combinado nacional iniciará su camino en el Grupo A con el objetivo de empezar con el pie derecho. En la segunda fecha, la selección chilena se medirá ante Japón el martes 30 de septiembre.

Bajo la dirección técnica de Nicolás Córdoba, el combinado nacional iniciará su camino en el Grupo A con el objetivo de empezar con el pie derecho. En la segunda fecha, la selección chilena se medirá ante Japón el martes 30 de septiembre.

Deportes

El esperado debut de La Roja Sub 20 en el Mundial de la FIFA tendrá lugar este sábado 27 de septiembre frente a Nueva Zelanda. El partido, que da el puntapié inicial al torneo juvenil más importante del planeta, se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos a partir de las 20:00 horas.

Bajo la dirección técnica de Nicolás Córdoba, el combinado nacional iniciará su camino en el Grupo A con el objetivo de empezar con el pie derecho. Este torneo se proyecta como una oportunidad única para que esta generación de futbolistas se consolide como protagonista del futuro del fútbol chileno.

La transmisión del encuentro inaugural estará a cargo de Amazon Prime Video (para Chile y Latinoamérica), DGO (DirecTV Go) y Chilevisión, ofreciendo múltiples alternativas para seguir cada jugada.

Para la segunda fecha del Grupo A, la selección chilena se medirá ante Japón el martes 30 de septiembre, nuevamente en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, continuando con su participación en el certamen.

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