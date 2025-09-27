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EEUU revoca visa de presidente Petro por llamar a soldados a desobedecer a Trump

"Le pido a todos los soldados del Ejército de Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump", expresó el mandatario colombiano en el marco de una manifestación propalestina en Nueva York.

"Le pido a todos los soldados del Ejército de Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump", expresó el mandatario colombiano en el marco de una manifestación propalestina en Nueva York.

Internacional

El Departamento de Estado de EEUU anunció que revocará el visado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, después de que el mandatario latinoamericano llamara a los soldados del Ejército estadounidense a desobedecer al presidente Donald Trump.

«Hoy (este viernes) temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos el visado de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias», indicó el Departamento de Estado en un mensaje en su cuenta de la red social X.

El líder colombiano participó el viernes en una manifestación propalestina que tuvo lugar en Nueva York, coincidiendo con la celebración de la 80° Asamblea General de la ONU. En esta marcha —en la que se encontraba junto al cofundador de la banda británica Pink Floyd, Roger Waters—, Petro se dirigió a los soldados estadounidenses para pedirles que no obedecieran las órdenes.

«Le pido a todos los soldados del Ejército de Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad», expresó con un megáfono ante la multitud congregada en las calles de la ciudad estadounidense.

Durante la jornada, Petro también declaró que tratará de sacar adelante una resolución para conformar un «ejército de salvación» que acuda a la Franja de Gaza para luchar por los palestinos. En este sentido, abrirá una lista de voluntarios colombianos que quieran ir a luchar, incluyéndose a sí mismo.

«Y como sucedió en la Primera Guerra Mundial, quiero que los jóvenes, hijos de trabajadores tanto de Israel como de los Estados Unidos apunten sus fusiles no hacia la humanidad, sino hacia los tiranos y hacia los fascistas», ha concluido el político colombiano.

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