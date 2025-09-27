Gaza: ¿está cerca un acuerdo para detener los combates, como afirma Donald Trump?

Con el enviado especial de RFI en Nueva York, Julien Chavanne.

Un Estado palestino sería un “suicidio nacional” para Israel, afirmó el primer ministro Benjamin Netanyahu el viernes 26 de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El futuro de Palestina y la guerra en Gaza han dominado los discursos de los líderes mundiales esta semana y hay varias iniciativas en el aire. ¿Es aún posible un acuerdo, como afirma Donald Trump?