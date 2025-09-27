“Longevidad”, no “envejecimiento”: académicos de la U. de Chile llaman a un cambio cultural desde la infancia

En el marco de la octava Encuesta de Inclusión y Exclusión Social de Personas Mayores, investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad de Chile presentaron los primeros resultados del estudio, que desde 2008 analiza las condiciones de vida, vínculos sociales y percepciones de las personas mayores en el país.

En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, los académicos de la FACSO, Marcelo Arnold y Daniela Thumala, abordaron los hallazgos preliminares, subrayando la persistencia de factores estructurales que marginan a este grupo etario en múltiples dimensiones.

En primer lugar, el profesor Arnold subrayó que: “Nuestro país no está en un proceso de envejecimiento, sino que es un país envejecido. Esto significa que tenemos una baja tasa de natalidad y, al mismo tiempo, una población adulta mayor muy creciente, con una proporción muy alta dentro de la población total”.

Por su parte, la profesora Thumala explicó que este fenómeno implica un cambio profundo en cómo concebimos la vida y recalcó que llegar a la vejez es una etapa prolongada de la vida.

“Antiguamente era un privilegio de unos pocos llegar a la vejez, pero ahora prácticamente todos llegamos y permanecemos mucho tiempo en esa etapa. Si no tomamos conciencia de que hablamos de un periodo que puede extenderse 20 o 30 años, difícilmente nos vamos a preparar adecuadamente”, afirmó.

Además, los investigadores señalaron el rezago político frente a este escenario. Arnold advirtió que existe “una bomba de tiempo” y cuestionó la falta de prioridad que tienen los adultos mayores en la agenda pública.

“Todavía siguen tratando a las personas mayores de una manera muy parcial y muy limitada. El envejecimiento no se cubre exclusivamente con el tema económico, sino que es un fenómeno integral que abarca desde la movilidad en las ciudades hasta la vida cotidiana”, cuestionó.

Además, la encuesta reveló una percepción crítica hacia el rol del Estado. Según Thumala, “el tema del envejecimiento es absolutamente transversal. La gente espera que las instituciones lo aborden de manera adecuada, pero la sensación de falta de preparación país ha ido en aumento desde 2008 hasta hoy”.

A pesar de la desconfianza en la política, Arnold expuso un hallazgo relevante: “Un porcentaje importante, más del 40%, estaría dispuesto a contribuir con un impuesto específico para mejorar el bienestar de las personas mayores. Eso muestra un grado de maduración de nuestra ciudadanía frente a este tema”.

La académica también llamó a superar los prejuicios instalados sobre la vejez: “Más del 80% de la población mayor es autónoma, pero la percepción general sigue siendo que no pueden valerse por sí mismos. Esto tiene que ver más con ignorancia que con maldad, lo que se combate con información y contacto intergeneracional”.

En esa misma línea, Thumala propuso cambiar el lenguaje pues la noción de “envejecimiento” limita la comprensión del fenómeno y dificulta la preparación para esta etapa.

“Si en vez de hablar de envejecimiento hablamos de longevidad, podríamos instalar desde la infancia la conciencia de que todos vamos a vivir muchos años. Así como ocurrió con la perspectiva de género, necesitamos una perspectiva de longevidad en la educación, la salud y la vida social”, destacó.