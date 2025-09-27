Salud, conectividad y menos tráfico: parlamentarios y Furiosos Ciclistas presentan ambicioso plan para la ciclomovilidad

En el marco del Día Nacional Sin Auto —que Chile celebra el último viernes de septiembre— se anunció el ingreso de un innovador proyecto de acuerdo que busca transformar la movilidad en el país, colocando a la bicicleta en el centro de una nueva cultura de transporte sustentable, saludable y libre de congestión.

La iniciativa, elaborada en conjunto con el Movimiento Furiosos Ciclistas y la diputada Claudia Mix, cuenta con el respaldo transversal de un amplio grupo de parlamentarios firmantes y representa un paso concreto hacia un futuro urbano más limpio, eficiente y humano.

Carolina Oyarzún, directora del Movimiento Furiosos Ciclistas, destacó: “Este proyecto es una respuesta concreta a una demanda ciudadana que lleva años. No se trata solo de bicicletas, sino de construir comunidades más seguras, saludables y conectadas. La ciclomovilidad es una solución real a la crisis de movilidad y ambiental, y hoy vemos cómo esa visión se transforma en una propuesta tangible para todas y todos los chilenos”.

Durante la jornada, la agrupación Furiosos Ciclistas realizó un “bicidesayuno” entregado a quienes transitaban en bicicleta por el centro de Santiago y luego instalaron un stand de mecánica básica en la Plaza de la Constitución, reafirmando su compromiso con una movilidad urbana sustentable y cercana a las personas.

El acuerdo propone una hoja de ruta ambiciosa para incentivar el uso de la bicicleta y desincentivar el automóvil particular, sin generar gasto fiscal, mediante medidas como:

Reconocimiento a Empresas Ciclo-Inclusivas: certificaciones públicas para empleadores que promuevan la bicicleta entre sus trabajadores. Infraestructura Inteligente: priorización de ciclovías seguras y estacionamientos para bicicletas en la planificación urbana. Permisos ágiles: para infraestructura ciclo-inclusiva en espacios laborales. Reasignación de espacios públicos: destinados a ciclovías segregadas y estacionamientos. Campañas educativas y de seguridad vial. Coordinación estratégica: entre municipios, gobiernos regionales y sector privado para programas de promoción.

La diputada Claudia Mix, impulsora de la iniciativa, subrayó: “Este no es un proyecto contra los automovilistas, es un proyecto a favor de las personas, de la salud pública y de nuestras ciudades. Buscamos poner a Chile a la altura de países como Dinamarca y Bélgica, que han desincentivado el uso excesivo del automóvil particular, apostando a un transporte sustentable, seguro y accesible, sin costo fiscal y con grandes beneficios sociales sobre la calidad de vida de las personas”.

El diputado Andrés Giordano agregó: “Queremos incentivar a las empresas a motivar el uso de la bicicleta desarrollando proyectos de infraestructura cicloinclusivas y que la planificación urbana contemple más ciclovías y estacionamientos para bicicletas. Poner a Chile en la senda de países desarrollados que entendieron que el pedaleo es esencial en el futuro”.

Por su parte, la diputada Alejandra Placencia enfatizó: “El uso de la bicicleta mejora la movilidad de la ciudad, pero también fomenta una vida saludable. El sedentarismo ha deteriorado la vida de las personas y debemos generar conciencia de ello desde la temprana edad”.

Con un 88,5% de la población viviendo en ciudades y un parque automotriz en constante crecimiento, los problemas de congestión y contaminación requieren soluciones inmediatas. En este escenario, la bicicleta surge como una de las herramientas más eficientes para avanzar hacia ciudades más habitables y sostenibles.

Firman el Proyecto de Acuerdo los diputados: Claudia Mix (autora), Vlado Mirosevic, Jaime Sáez, Andrés Giordano, Jorge Brito, Karol Cariola, Roberto Celedón, Daniella Cicardini, Diego Ibáñez, Matías Ramírez, Carolina Tello y Gonzalo Winter.