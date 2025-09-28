Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 10 de abril de 2026


Chile será sede del Iº Encuentro de Juventudes de América Latina y el Caribe en Energía

Universidad de Chile abrirá sus puertas para la Innovación en energías, políticas energéticas y colaboración internacional.

Universidad de Chile abrirá sus puertas para la Innovación en energías, políticas energéticas y colaboración internacional.

SociedadTecnología

En el marco de la décima Semana de la Energía, el próximo 29 de septiembre, la Universidad de Chile abrirá sus puertas para el Iº Encuentro de Juventudes de América Latina y el Caribe en Energía. Instancia que es impulsada por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) junto al Ministerio de Energía de Chile y la Casa de Bello.

La Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile es la elegida para ser sede en este encuentro de innovación en energías, políticas energéticas y colaboración internacional. El encuentro busca generar un espacio de diálogo en torno a los desafíos energéticos más relevantes para las juventudes, promoviendo además la creación de redes regionales de colaboración en proyectos sostenibles.

La actividad está dirigida a jóvenes desde los 15 años y a organizaciones interesadas en el sector energético, con el propósito de contribuir a la transformación y construcción de un futuro sostenible. El programa contempla paneles, charlas magistrales y talleres participativos, con inicio a las 09:00 hrs (acreditación desde las 08:30 hrs).

Este encuentro se enmarca en la X Semana de la Energía, que se celebrará entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2025 en Santiago de Chile, iniciativa impulsada por los 27 países miembros de OLADE junto a empresas, academia, agencias internacionales y sociedad civil.

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