Criteria: Jara lidera primera vuelta pero Kast y Matthei se impondrían en balotaje

La última edición de la encuesta Agenda Criteria, publicada este domingo, confirmó que la candidata oficialista, Jeannette Jara, encabeza las preferencias presidenciales con un 30% de intención de voto para la primera vuelta. Le siguen el candidato republicano, José Antonio Kast, con un 24%, y la candiata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con un 14%.

Más atrás se ubican los presidenciables, Johannes Kaiser con un 10%, Franco Parisi con un 9% y Harold Mayne-Nicholls solo con 3%.

Segunda vuelta presidencial

En la cuarta encuesta Agenda Criteria de septiembre, se proyectan distintos escenarios de segunda vuelta, donde Jara no logra imponerse frente a los dos principales candidatos de la derecha. En un eventual enfrentamiento con Kast, el republicano obtiene un 44% frente al 35% de la candidata oficialista. Si el balotaje fuera con Matthei, la diferencia se reduce, pero sigue siendo desfavorable para Jara: 39% contra 34%.