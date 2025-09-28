Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 10 de abril de 2026


Criteria: Jara lidera primera vuelta pero Kast y Matthei se impondrían en balotaje

La candidata oficialista encabeza las preferencias presidenciales con un 30% de intención de voto para la primera vuelta, pero tanto el abanderado republicano como la de Chile Vamos la superan en el segundo balotaje.

La candidata oficialista encabeza las preferencias presidenciales con un 30% de intención de voto para la primera vuelta, pero tanto el abanderado republicano como la de Chile Vamos la superan en el segundo balotaje.

Presidenciales
La última edición de la encuesta Agenda Criteria, publicada este domingo, confirmó que la candidata oficialista, Jeannette Jara, encabeza las preferencias presidenciales con un 30% de intención de voto para la primera vuelta.  Le siguen el candidato republicano, José Antonio Kast, con un 24%, y la candiata de Chile Vamos, Evelyn Matthei,  con un 14%.
Más atrás se ubican los presidenciables, Johannes Kaiser con un 10%, Franco Parisi con un 9% y Harold Mayne-Nicholls solo con 3%.
Segunda vuelta presidencial
En la cuarta encuesta Agenda Criteria de septiembre, se proyectan distintos escenarios de segunda vuelta, donde Jara no logra imponerse frente a los dos principales candidatos de la derecha. En un eventual enfrentamiento con Kast, el republicano obtiene un 44% frente al 35% de la candidata oficialista. Si el balotaje fuera con Matthei, la diferencia se reduce, pero sigue siendo desfavorable para Jara: 39% contra 34%.

Cuando la consulta es por la percepción de quién será el próximo presidente, el escenario da un giro. En esa categoría, Kast lidera con un 35% de menciones, seguido de cerca por Jara con un 32%, mientras Matthei alcanza un 12%.En contraste, Jara sí logra ventaja en duelos con otros candidatos. Frente a Franco Parisi (Partido de la Gente), la candidata del PC se impone por 6 puntos (35% frente a 29%). En un escenario con Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), la diferencia es de 4 puntos a favor de Jara (38% frente a 34%).

Los resultados reflejan una consolidación de Jara en la primera vuelta, pero también evidencian desafíos estratégicos en la segunda, donde los candidatos de derecha muestran mayor competitividad.

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