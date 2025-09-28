Cuando la suerte llega a medias: "Millonario", la historia de un Kino que nunca se pudo cobrar

Todo comenzó el 2018, hace siete años. Entonces, los noticieros televisivos anunciaban expectantes que el cartón ganador del Kino había sido comprado en un almacén ubicado en Los Ángeles, en la Región del Biobío, al sur de Chile. ¿El problema? A una semana del sorteo, el dueño de los $2 mil 400 millones todavía no aparecía para reclamar su premio.

En ese momento, Javier Zapata, un campesino de la zona, tampoco estaba enterado de que tenía guardado en algún rincón de su casa el colorido papel que daría a su vida un giro en 180 grados. De hecho, lo supo cuando volvió al negocio ubicado en el centro del pueblo para jugar los mismos números que la vez anterior.

Sin embargo, después de revolver todos los rincones de su casa para encontrar el boleto entre la basura, fue descartado como ganador por el mal estado en que se encontraba el trozo de papel. Una historia tan fascinante como inaudita que fue recordada por los cineastas José y Felipe Isla durante el 2022.

«Fue muy mediático, pero cada cierto tiempo reflotaba por nuevas pistas o movimientos en la justicia. En pandemia, estábamos buscando historias para un cortometraje y nos volvimos a topar con ella. Dijimos: ‘Esta historia pinta muy bien, pero vamos a buscarlo a ver qué pasa, si efectivamente hay algo detrás de esta anécdota'», recordó Felipe en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

Pero la búsqueda no sería para nada sencilla. De hecho, los mismos periodistas ligados al caso les habían afirmado incluso que Zapata se encontraba viviendo en Costa Rica. «Había varios rumores. Nos demoramos un par de meses en encontrar a Javier. Finalmente llegamos a través de una prima, por Facebook, y sin saber si había algo más detrás de esta anécdota del boleto. Cuando empezamos a conversar con él y conocimos la historia y todo lo que había en su vida más allá del boleto es que nos dimos cuenta de que, efectivamente, teníamos que hacer algo«, agregó el cineasta.

Así fue como nació «Millonario«, documental que partió como un cortometraje y que llegó a la plataforma Netflix hace un par de semanas. Allí, Zapata, su familia y todo el pueblo de Los Ángeles se alzan como los protagonistas de un relato que reafirma el viejo refrán que asegura que, muchas veces, la realidad supera a la ficción.

«Cuando llegamos no sabíamos con quién nos encontraríamos, solo teníamos la anécdota del boleto en las noticias«, añadió José. «Nos sentamos con su señora y ahí nos dimos cuenta de todo. A uno le empiezan a brillar los ojitos porque ves que hay una historia mucho más potente, y al tiro empieza a crecer todo. Incluso él mismo decía: ‘Yo quiero que se sepa la verdad más que ganarme el premio’. Pasa algo bien mágico, donde uno nota inmediatamente que esto tiene pasta para ser un documental y tener mucha historia».

«Lo mismo sucedió cuando nos empieza a presentar al amigo, a su compañero de carreras. Cada uno podía tener su propio documental. En algunas historias no pasa nada, aunque uno lo busque. Uno lo puede forzar harto y no pasa. Pero acá confluyó todo para formar esta narración«, sostuvo el director.

Todo esto, a través de una serie de personajes auténticos que permean la película de identidad. «Eso es de las cosas clave que nosotros, como directores, estamos buscando siempre. Porque muchas veces uno puede llegar a una buena historia, pero si el personaje está cerrado o te cuenta las cosas de una forma más o menos fome cuesta mucho más que agarre vuelo. Las historias dependen mucho de quien las vive y quien las cuenta«, destacó Felipe.

«Y eso encontramos con Javier y con todas estas personas que nos abrieron sus puertas, pero además contándolo de una forma que era realmente muy divertida y carismática. Porque hay mucha tragedia y uno termina encariñándose con ellos. Eso nos dijo ‘ya, acá hay que hacer algo’, porque estaba todo para que funcione», explicó.

Encontrar lo extraordinario en lo sencillo

Por todo lo anterior es que los directores reconocen algunas similitudes entre «Millonario» y «Denominación de origen», la más reciente película del cineasta Tomás Alzamora que relata la batalla por la definición del lugar de nacimiento de la longaniza y que se transformó en todo un fenómeno del cine chileno.

«Para nosotros una buena coincidencia. Uno viene trabajando en ‘secreto’ en un documental o película durante tres años, y no supimos de ‘Denominación de Origen’ hasta que salió este año. Al tiro la vimos y, claro, es como un multiverso de ‘Millonario’, porque son personajes similares dentro de Chile, pero en otras ciudades, y se repiten estereotipos. Fue bacán ver que en un mismo año se pudieran hacer dos películas con temática de campo, con un sello muy chileno«, valoró José.

«Creo que debe haber muchas más, pero quizás no se les da tanta pantalla. Es bueno que empiecen a tenerla para que surjan más historias así, porque tienen harta identidad. En el campo hay mucha gracia para contar: mitos, chistes, supuestos… es un mundo muy rico y que es gran parte de Chile», manifestó uno de los hermanos Isla.

Algo que también ven reflejado en la propia idiosincrasia de las regiones del país: «Hay gestos que a veces parecen pequeños, pero que cambian mucho con la ciudad y la capital. Eso fue de lo que más nos llamó la atención retratar. Son cosas que quizás allá son más comunes, pero al llevarlas al documental adquieren relevancia porque no pasan en todas partes. En pueblos más chicos se conocen entre todos. Ahí empiezan rumores, chismes, y cada uno tiene su versión de las historias. Eso nos pareció muy interesante de poder retratar», complementó José.

Una serie de virtudes que los mantienen convencidos de que las mejores historias pueden estar más cerca de lo que uno cree. «Hay tanta riqueza en la zona rural de Chile que muchas veces uno, como alguien que está en la capital, la vuelve a rescatar en estos meses, en las fiestas patrias, o para hechos puntuales, pero que no muchas veces ha sido retratada en el cine. En el tono de cómo se habla, la historia, los personajes. Es súper importante y valioso ir a buscar historias a la zona rural, porque efectivamente, y ya lo estamos viendo, la gente quiere ver estas historias. Ahí hay un valor para todos los cineastas que quieran hacer cosas. Hay algo ahí para ir a buscar», aseguró Felipe.

Esto, en algo que igualmente se ve reflejado en la importancia de abrir espacios para diversificar los elencos y hacer que las comunidades sean protagonistas. «Algo que tiene en común con ‘Denominación de Origen’ es que se trabajó con gente que no eran actores, sino personas comunes, y algo pasa cuando uno lo hace así. Y es que la historia toma mucha más identidad. Una identidad que, a veces, al cine chileno le cuesta llegar, porque generalmente se pone a un actor famoso que no calza mucho con la realidad. Esto pega bien porque estás hablando con tu lengua original, con los modismos. Y siento que ese es el verdadero cine chileno, el que nos representa tal cual somos. No andar disfrazándolo con personas que sean profesionales de la actuación o celebridades, porque queda forzado. O ponerle un acento neutro, no atreverse a decir groserías ni nada de eso», advirtió José.

«Y está bueno que haya producciones que involucren a las personas fuera de la Región Metropolitana, ya sea para el catering o la asistencia, desde la van, choferes, hasta el equipo de cámara. En el fondo, levanta la industria del cine en regiones y hace a todo el círculo vivir una experiencia única. Quedan con ganas de repetirlo. Nos gusta haber podido aportar en ese ámbito», cerró el cineasta.