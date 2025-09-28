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El arte en la era del algoritmo: Universidad de Chile presentará Foro de las Artes 2025

La undécima edición del encuentro, que se inaugura el 2 de octubre, reunirá a destacados artistas internacionales, voces consagradas y talentos emergentes para reflexionar sobre el lugar de lo humano en un mundo marcado por la tecnología y la IA.

La undécima edición del encuentro, que se inaugura el 2 de octubre, reunirá a destacados artistas internacionales, voces consagradas y talentos emergentes para reflexionar sobre el lugar de lo humano en un mundo marcado por la tecnología y la IA.

Cultura

La Universidad de Chile se prepara para dar inicio a la undécima edición de su Foro de las Artes, el encuentro de creación artística más importante de la casa de estudios. Bajo el lema “Formas Post-humanas”, el evento ofrecerá más de 30 actividades gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía, desplegando una programación que se extenderá desde el 2 de octubre hasta la primera semana de noviembre en diversos espacios culturales de Santiago.

Organizado por la Dirección de Creación Artística (DiCREA), el foro de este año se centrará en explorar el rol del ser humano en un presente transformado por la irrupción tecnológica. «En un contexto atravesado por la inteligencia artificial y las transformaciones tecnológicas, el arte tiene un rol fundamental en la pregunta sobre el lugar del ser humano en el mundo hoy», señaló Fernando Gaspar, director de Creación Artística de la Universidad de Chile.

La inauguración, programada para el jueves 2 de octubre en la Sala Antonio Varas, promete ser una experiencia única. Se presentará la obra interdisciplinar “Clase Abierta. Homenaje a Luis Advis”, que reconstruirá la voz del icónico compositor chileno mediante inteligencia artificial, a 21 años de su fallecimiento. La pieza entrelazará música, danza y testimonios para revivir su invaluable legado pedagógico y cultural.

Retrato del compositor chileno Luis Advis en un tono verdoso, superpuesto sobre un manuscrito.

Luis Advis.

Hitos destacados y presencia internacional

La programación contará con hitos de alto calibre. Entre ellos, se destaca la función especial de “Cartas a mis padres muertos”, la película más reciente del cineasta y académico Ignacio Agüero, que incluirá un conversatorio con el director.

El carácter internacional del foro se verá reforzado con la participación de figuras de renombre. El fagotista y director francés Pascal Gallois, una eminencia en la música contemporánea, sostendrá un encuentro abierto con estudiantes y público general. Asimismo, la filósofa e investigadora Marie Bardet, referente del pensamiento crítico en danza, participará en el VII Coloquio Bajo la Mesa Verde, junto a otros creadores de Uruguay y Brasil. La programación también contempla conferencias del académico español José Antonio Sánchez y un conversatorio con la reconocida artista visual María La Ribot.

Still del documental "Carta a mis padres muertos" de Ignacio Agüero.

Still del documental «Carta a mis padres muertos» de Ignacio Agüero.

Plataforma para el arte emergente

Fiel a su misión de visibilizar nuevas propuestas, el Foro de las Artes 2025 pondrá un fuerte acento en los artistas emergentes. Uno de los proyectos más innovadores es “Visión Prómptica (o el Humano Generado)”, una película performativa de la estudiante de cine Fran Laferte, cocreada con inteligencia artificial, que cuestiona la autoría en la era de los algoritmos.

En artes visuales, la exposición colectiva “Ple/bellas” reunirá en el Centro Cultural Espacio Londres a cinco artistas feministas y disidentes de la escena joven. En danza, el ciclo COREOGRÁFICAS presentará en el GAM dos obras originales que surgieron del encuentro de danza emergente organizado por la U. de Chile en 2024.

El programa se completa con una diversa oferta que incluye el encuentro de artes sonoras ¡Vibra!, el ciclo teatral “Re-creaciones” que rescata obras emblemáticas de la escena nacional, y conciertos como “Guitarras del Sur”, que unirá a los maestros Horacio Salinas y Romilio Orellana.

Imagen en blanco y negro de Horacio Salinas y Romilio Orellana sonriendo en un escenario con sus guitarras en mano. Detrás de ellos una multitud dentro de una sala.

Horacio Salinas y Romilio Orellana.

Con esta robusta y variada cartelera, el Foro de las Artes 2025 se consolida como un espacio fundamental de reflexión y creación, donde la Universidad de Chile abre sus puertas para invitar a toda la comunidad a imaginar, desde la sensibilidad del arte, las futuras formas de lo humano.

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