Marko Zaror y estreno del "Rey del Ring": “Fue un honor encarnar a Arturo Godoy y contar su historia”

El próximo 3 de octubre se estrenará en salas chilenas «Rey del Ring», la esperada película que retrata la vida de Arturo Godoy, uno de los más grandes exponentes del boxeo nacional. La cinta es protagonizada por el actor y artista marcial, Marko Zaror, quien en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile destacó el desafío de interpretar a un personaje con pocos registros audiovisuales de su época de gloria.

“Lo que hice fue seguir mi instinto y absorber lo que pude de los pocos videos y fotografías disponibles. Descubrí que Arturo tenía una esencia muy especial, con un niño interno muy a flor de piel, y desde ahí me conecté con él”, relató Zaror.

Uno de los momentos más intensos de la película es la recreación del histórico combate ante Joe Louis, interpretado por el exboxeador Uriah Hall. Sobre ese proceso, Zaror explicó que buscó reflejar la estrategia única de Godoy: “Peleaba muy agachado, obligando al rival a acercarse más de lo normal. Era una táctica efectiva pero riesgosa, que desgastaba mucho, y él tenía la confianza para absorber los golpes y responder con potencia”.

El actor recordó que este enfoque técnico fue trabajado con su entrenador Nelson Núñez, con quien analizó cada detalle del estilo de Godoy. “Él obligaba a Joe Louis a entrar en un rango incómodo, y desde ahí explotaba con golpes duros. Esa estrategia la quisimos mostrar en la película para que incluso quienes no saben de boxeo pudieran entender cómo fue capaz de complicar a un campeón mundial”, explicó.

Más allá de la técnica, Zaror subrayó que el filme también tiene un trasfondo emocional: “Es una película luminosa, que habla de valores, de amistad y de perseverancia. Creo que la gente se va a llevar una sorpresa porque no solo es emocionante, también rescata la historia de un hombre que dejó huella en el deporte chileno”.

El intérprete afirmó que desconocía la magnitud de la figura de Godoy antes de sumarse al proyecto, lo que lo motivó aún más a dar vida al personaje. “Me sorprendió no conocer su historia. Es increíble que no se comunique más, porque Godoy fue un ícono del deporte chileno. Para mí fue un honor poder contar su historia y darle visibilidad a nuevas generaciones”, señaló.

Finalmente, Zaror hizo un llamado al público: “Espero que la gente vaya al cine. Es una película entretenida, emocionante y que rescata una parte fundamental de nuestra historia deportiva. Estoy seguro de que será una grata sorpresa para quienes la vean”.