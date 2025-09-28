Regularización migratoria: Movimiento Acción Migrante acusa a presidenciables de "bullying racista"

Un intenso debate se ha instalado en la agenda pública luego de que la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) propusiera llevar a cabo una regularización migratoria acotada como solución a la crítica escasez de mano de obra que enfrenta el sector. La propuesta ha generado posturas contrapuestas, enfrentando al gremio agrícola y a la Iglesia Católica con los candidatos presidenciales del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario.

El punto más álgido del conflicto se produjo durante la Tercera Cumbre Agrícola del Sur de Chile, realizada en Temuco. En el evento, los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Johannes Kaiser manifestaron su total rechazo a la iniciativa presentada por el presidente de la SNA, Antonio Walker. Ambos cuestionaron la idea de regularizar a trabajadores extranjeros como vía para solucionar los problemas de personal en las faenas agrícolas.

La controversia escaló el pasado miércoles cuando el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, se sumó a la discusión, entregando su respaldo a la postura del gremio agrícola. En declaraciones a Radio Universo, la autoridad eclesiástica se manifestó a favor de regularizar la situación de las personas migrantes que ya se encuentran en el país.

Chomalí argumentó que la medida es una respuesta necesaria y pragmática ante la falta de trabajadores, una situación que, según la SNA, pone en riesgo la producción de frutas y verduras a nivel nacional.

En un comunicado, la agrupación Movimiento Acción Migrante (MAM) marcó su postura frente al debate y acusó a los candidatos de que «solo han puesto a funcionar “el bullying racista”, cuya violencia contra trabajadores migrantes les sirve para ganar votos de personas que no están bien informadas».

El vocero de la organización aseguró que «hay un discurso muy instrumentado que tiene que ver con imaginarios, porque el tema de que una regularización implicaría un incremento de los flujos migratorios en el país, es un cuento del tío que no lo soporta ninguna investigación«.

«¿A dónde nos conduce esta ceguera ideológica que no nos permite ver la realidad?» cuestionó Cardoza y agregó que «ni siquiera se tiene en cuenta o se le busca una solución real al problema».