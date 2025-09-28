"Relaciones positivas" y apoyo "hasta la médula": comando de Jara y PC descomprimen tensiones

Han sido diferentes situaciones en que la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, ha manifestado diferencias ante posturas de su propia tienda política, el Partido Comunista. Entre ellas, la fallida candidatura del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, declaraciones sobre el rol del exministro de Hacienda, Mario Marcel y su visión sobre el régimen de Cuba.

En el programa de TVN «Car-Curo a La Moneda», la presidenciable del oficialismo fue consultada respecto a si existe -o no- falta de lealtad dentro de la coalición, Jara comentó “no sé si de él (Jadue) en particular, porque sí he sentido un poco de falta de fraternidad, por decirlo de alguna manera, como falta de cariño”.

En medio de las tensiones públicas por los dichos de la exministra del Trabajo, el timonel del PC, Lautaro Carmona, despejo dudas sobre el distanciamiento. “Se puede demostrar que tanto la tienda como todos sus simpatizantes están comprometidos hasta la médula en la lucha por el triunfo de Jeannette Jara, como la candidata presidencial del sector”, aseguró.

Además, Carmona defendió la trayectoria de la colectividad y su forma de actuar en política: “El Partido Comunista en su historia, no sólo ahora que está en la actual dirección, digamos, que somos parte de la conducción del partido, siempre ha buscado que su posición, a la conclusión que llega, se exprese a través de acciones concretas”.

Tras su participación en el programa Estado Nacional de TV, tanto el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, como la vocera del comando de Jara, Laura Albornoz, abordaron los roces entre Carmona y la presidenciable.

Al respecto, el parlamentario por la Región de O’Higgins, señaló que: «El Partido Comunista, a estas alturas, lo que le cabe es entregarle plena autonomía y libertad a su candidata. Ya no es la candidata de un partido, es de una coalición«.

«Yo recuerdo años atrás que el rey Juan Carlos de España en un evento internacional le dijo al extinto presidente (Hugo) Chávez: ‘¿Por qué no te callas?’. Ese es el mensaje para el timonel del Partido Comunista«, declaró Castro.

Por su lado, Albornoz descartó que exista algún conflicto entre el comando y el Partido Comunista. «Las relaciones internas son positivas, el PC es uno más de los nueve partidos políticos que reafirman esta coalición», aclaró.

¿Los roces entre Jara y Carmona afectan la candidatura?

La última edición de la encuesta Agenda Criteria, publicada este domingo, arrojó que la candidata oficialista, Jeannette Jara, encabeza las preferencias presidenciales con un 30% de intención de voto para la primera vuelta.

«Lo recibimos con alegría pero con cautela, son fotos del momento«, indicó Albornoz, quien le atribuye este triunfo momentáneo al despliegue territorial de Jara.

Sobre el dilema de Jara y sus constantes impases con el PC, especialmente con Lautaro Carmona, y si esto afectaría en la carrera a La Moneda de la candidata del pacto Unidad por Chile, el académico de la Universidad Alberto Hurtado y analista político, Alexis Cortes, hizo hincapié en que los dimes y diretes dentro del oficialismo «no son positivos», pues no dan «una señal clara de gobernabilidad, ni de articulación dentro del comando».

«La señal que da, reafirma que en el caso de ser electa presidenta, la que va a gobernar va a ser ella y no Lautaro Carmona, ni Daniel Jadue, pero me parece que eso es algo que estaba claro y no era necesario abrirlo de nuevo», profundizó Cortes.

El analista político aconsejó que «seria más positivo para la candidatura de Jeannette Jara y su propio comando, que la discusión este puesta en como conquistar a esos 5 millones de electores obligados, para los que estas disputas dentro de los partidos es ruido y les provoca rechazo».