"Se ha descomunizado": senador Castro ironiza sobre postura de Jara en tema Cuba

En el programa Car-Curo a La Moneda de TVN, la candidata oficialista, Jeannette Jara evitó calificar a Cuba como una dictadura pero indicó que el régimen cubano “claramente, no es una democracia”. Su postura marcó un viraje respecto a posiciones históricas del PC, al que pertenece.

Respecto a estas declaraciones, en conversación con Estado Nacional de 24 Horas, el senador Juan Luis Castro valoró el cambio de postura de Jara: “Jeannette Jara se ha descomunizado, aunque es una palabra rara, exótica, pero en la práctica se ha desprendido de un planteamiento que yo creo que, en Chile, mayoritariamente todos entendemos que en Cuba no existe democracia, y eso quedó asentado”.

El senador también abordó las críticas que sugieren que Jara debería abandonar el PC. “Más allá de lo que digan algunos, que se salga del PC, que se retire del PC, ¿para qué? si ella es como es. Ella es la candidatura de toda una ancha franja de movimientos y los valores que impregnan hoy día la democracia en Chile”, afirmó.

“Tuvo coraje, tuvo valentía, hoy día la elección se juega con los indecisos, los moderados, la gente que le carga la política, ahí está Jara, presente”, destacó Castro.