Tras veto de Trump a Petro: Colombia propone trasladar sede de la ONU

La tensión entre Estados Unidos y Colombia escala, después de que la administración de Donald Trump le quitará la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por unas declaraciones, en una marcha a favor de Palestina en Nueva York, en la que instó a los soldados estadounidenses «a no apuntar contra la humanidad sus fusiles«.

«Colombia reitera que alzar la voz para denunciar hechos que afectan a la población palestina no puede ser interpretado como un acto contrario al derecho, sino como una obligación moral y política frente a posibles violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos», remarca un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

«Limitar el ingreso a un país por razones vinculadas a una opinión pública se aparta del estándar internacional», acusa el comunicado.

La cartera de Exteriores colombiana remarcó que la retirada del visado atenta contra el espíritu de la Carta de Naciones Unidas que promueve el derecho a la libertad de expresión, por lo que en caso de no estar garantizado «sería imprescindible la búsqueda de un país sede completamente neutral«.

En esa línea, Colombia propone que sea la propia organización de Naciones Unidas quien se encargue de expedir las autorizaciones para ingresar en el territorio «de ese nuevo Estado-sede, con apego al derecho internacional».