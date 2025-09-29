Argentina derrotó a Cuba en su debut mundialista

Argentina hizo valer su favoritismo y derrotó por 3-1 a Cuba en su estreno por la fecha 1 del Grupo D de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, encuentro disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El triunfo tuvo un mérito extra: los dirigidos por Diego Placente jugaron con un hombre menos durante 80 minutos, tras la expulsión de Santiago Fernández a los 9’, pero aún así lograron imponerse con claridad.

El primer gol llegó temprano. A los 3 minutos, Santino Andino centró desde la izquierda para que Alejo Sarco marcara el 1-0. Poco después, Fernández vio la roja por derribar a Alessio Raballo en un contraataque cubano.

Con el hombre de más, Cuba presionó y tuvo una opción clara a los 14’ con un remate de Romario Torres, contenido por el portero Santino Barbi. Sin embargo, Argentina respondió con insistencia y antes del descanso amplió la ventaja: Sarco (41’) conectó de cabeza un centro de Dylan Gorosito y anotó el 2-0.

Los caribeños descontaron al filo del descanso. Tras un córner y un rebote en el área, Karel Pérez marcó el 1-2 que dio esperanza a Cuba.

En el complemento, el partido fue más disputado en el mediocampo. Argentina defendió con orden y sentenció el marcador al 90’, cuando el chileno-argentino Ian Subiabre, jugador de River Plate, sacó un potente zurdazo cruzado para el 3-1 definitivo.

Con este resultado, Argentina e Italia lideran el Grupo D con 3 puntos, mientras que Cuba y Australia siguen sin unidades. La próxima fecha se jugará el miércoles 1 de octubre en Valparaíso: Cuba vs. Italia (17:00) y Argentina vs. Australia (20:00).

Formaciones:

Cuba (1): Yurdy Hodelin; Elvis Casanova, Camilo Pinillo, Karel Pérez, Leandro Mena; Maikol Vega (Diego Catasús 62’), Marcos Campos (Samuel Rodríguez 75’), Jade Quiñones (Aniel Casanova 84’), Yordan Castañer (Didier Reinoso 62’); Alessio Raballo (Enmanuel Torres 84’), Romario Torres. DT: Pedro Pereira.

Argentina (3): Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Santiago Fernández (exp. 9’), Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña (Tobías Andrada 79’), Álvaro Montoro (Tomás Pérez 46’), Maher Carrizo (Ian Subiabre 65’), Santino Andino (Teo Rodríguez 18’); Alejo Sarco (Mateo Silvetti 79’). DT: Diego Placente.

Árbitro: Muhammad Nazmi Nasaruddin (Malasia).

Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso.