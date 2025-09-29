Cámara aprueba multas por no votar: sanción irá de $34 mil a $103 mil y regirá desde elecciones de noviembre

Después de meses de tramitación marcada por tropiezos y tensiones en el oficialismo, la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley dos proyectos electorales clave: la multa por incumplir el voto obligatorio y la reforma que eleva los requisitos para que extranjeros avecindados puedan sufragar.

El primero de ellos, que fija sanciones por no concurrir a las urnas en las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre, fue aprobado con 127 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones. La norma establece multas de entre 0,5 y 1,5 UTM (entre $34.632 y $103.897 según el valor de septiembre de 2025).

El proyecto contempla excepciones, entre ellas, que no se sancionará a quienes el día de la elección estén enfermos, fuera del país, a más de 200 kilómetros de su local de votación o cuenten con una discapacidad, entre otros casos. Además, los extranjeros avecindados en Chile no serán sancionados en caso de no votar.

El origen de esta iniciativa se remonta a un proyecto presentado por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), que proponía sanciones más altas, cercanas a los $206 mil. Sin embargo, esa moción se cayó en una votación anterior en la Cámara Baja tras el rechazo en bloque de los diputados de las fuerzas de gobierno. El Ejecutivo retomó la propuesta, bajó el rango de multas y logró destrabar el debate para asegurar su aprobación.

Sin embargo, en el debate hubo descuelgues oficialistas. Los diputados Jaime Araya, Carlos Bianchi y Camila Musante (Ind.-PPD) votaron en contra, junto a Sebastián Videla (PL), Consuelo Veloso (FA), Matías Ramírez (PC) y Félix González (PEV). Desde la oposición, el diputado Henry Leal (UDI) defendió la medida afirmando que “si no hay multa asignada, no es voto obligatorio”.

La segunda iniciativa aprobada, con 142 votos a favor y 4 abstenciones, eleva de 5 a 10 años el período de residencia ininterrumpida requerido para que extranjeros avecindados en Chile puedan ejercer su derecho a sufragio. También regula las salidas del país durante ese período: no podrán superar los 90 días en cualquier año calendario. El cómputo se hará desde la obtención de la residencia definitiva.

Esta reforma comenzará a regir en 2026 y forma parte del acuerdo alcanzado en el Senado que permitió destrabar ambas iniciativas. Con ello, el Gobierno, representado en el Congreso por la ministra Segpres Macarena Lobos, logró alinear los votos suficientes para aprobar las modificaciones y cerrar la disputa en torno al marco del voto obligatorio.