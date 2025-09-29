"Canasta de Crianza en Chile" concluye que criar a un hijo cuesta un promedio de casi 600 mil pesos mensuales

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, junto a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, y representantes de UNICEF, presentaron este lunes 29 de septiembre el estudio “Canasta de Crianza en Chile”, el primero en el país que estima el costo económico de criar a niños, niñas y adolescentes.

El informe consideró tanto los gastos monetarios en bienes y servicios como el valor del tiempo no remunerado que las familias, principalmente mujeres, dedican al trabajo de cuidados.

El estudio fue solicitado por el Ministerio de la Mujer y elaborado por UNICEF, con participación técnica del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

“Esto nos permite visualizar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, porque cuando hablamos de lo que implica la decisión de tener un hijo, una hija, la posibilidad de crear y hacer crecer la familia y sobre todo de sostenerla, hay una dimensión que ha sido invisibilizada durante mucho tiempo”, señaló Toro, destacando el valor estructural del estudio para las políticas públicas.

De esta forma, la estimación se basó en datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF 2021–2022) y la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT 2023), integrando dos componentes: el gasto directo en bienes y servicios, y el tiempo de cuidado no remunerado. “La crianza es un bien público y necesitamos medirla y fortalecerla con medidas sociales y para eso va esta canasta”, afirmó por su parte la ministra Orellana.

Según el informe, tener un hijo o hija en el hogar implica entre un 27% y un 31% más de gasto total respecto de un hogar sin niños. Así, el costo mensual promedio de crianza alcanza los $594.882, de los cuales $383.267 corresponden a bienes y servicios y $211.616 al tiempo de cuidado.

Desde UNICEF, Violet Speek-Warnery, representante de la organización en Chile, subrayó que «cuando un país quiere crecer, quiere estar estable, necesita enfocarse en los niños. El crecimiento de los niños no solamente es para los padres, es para la sociedad. El crecimiento de las familias es un tipo de crecimiento de cuidado, pero también económico”.

En esa línea, Amanda Telias, oficial de políticas sociales del organismo, agregó que “es importante también entender que esta es la primera aproximación que tenemos a la identificación de una canasta de crianza (…) En la medida que tengamos nuevas encuestas, las vamos a ir considerando, pero en realidad son representativas de lo que hoy gastan los hogares en la crianza de sus hijos”.

Este último componente es significativo en la primera infancia, donde el tiempo representa más de la mitad del costo total. Así, la canasta busca fortalecer la protección social, orientar de forma más eficiente la oferta pública de apoyos y visibilizar el valor económico del cuidado no remunerado.

Además, ofrece una herramienta técnica para respaldar demandas de pensión de alimentos, al documentar con claridad el costo real de criar a un hijo o hija.

Cabe destacar que la presentación del estudio se enmarca en una agenda más amplia de políticas de cuidado impulsadas por el Gobierno, como la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos (que ha permitido ordenar pagos por más de $2,5 billones a 282 mil familias), el proyecto de ley que amplía el derecho a sala cuna, y la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados “Chile Cuida”, que ya cuenta con más de 223 mil personas registradas.