"El acto de lo inesperado": Sebastián Pereira abre convocatoria para nuevo taller de dirección cinematográfica

El cineasta chileno Sebastián Pereira abrió la convocatoria a su nuevo taller de dirección cinematográfica, “Al acto de lo inesperado”, que se realizará entre el 10 de octubre y el 14 de noviembre en La Salita. La iniciativa surge tras el exitoso estreno de «Nada es como antes» en el circuito Miradoc, documental donde el director retrata el tragicómico proceso de la compañía La Patogallina al adaptar «Romeo y Julieta» en formato teleserie.

El taller propone explorar los límites entre la ficción y el documental, tomando la improvisación desde la dirección como motor creativo. La convocatoria está abierta a todas las personas interesadas en adentrarse en el cine, con especial énfasis en quienes se encuentran dando sus primeros pasos en la realización audiovisual.

Según explicó Pereira, el espacio buscará romper con las estructuras narrativas tradicionales y poner en crisis las formas convencionales de hacer cine. “En esa libertad de buscar la película no solo surgen nuevas formas de narrar, sino también de cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos”, comentó el realizador, que combina en su trayectoria proyectos de ficción, documental y prácticas colaborativas.

Así, la metodología del taller estará centrada en la exploración, la intuición y el caos como catalizadores del proceso artístico. A lo largo de las sesiones, los participantes se sumergirán en la incertidumbre creativa, trabajando desde la acción y reflexionando sobre lo registrado. Lo anterior, abordando formas de producción no convencionales, priorizando el proceso por sobre el resultado final.

Cabe destacar que el estreno de «Nada es como antes» continuará en exhibición durante octubre con dos funciones especiales en la Cineteca Nacional de Chile, agendadas para los días 15 y 29 de forma gratuita. Además, su primer largometraje «Los iluminados», a diez años de su estreno, está disponible en la plataforma abierta Ondamedia.

Sebastián Pereira es director, guionista y montajista. Su filmografía incluye «Los iluminados» (2015), reconocido como Mejor Largometraje Nacional en Cine//B_8, y proyectos en desarrollo como «La gran ilusión» (2026) y «Viajero inmóvil» (2026), ambos premiados en instancias internacionales como el Docs-In-Progress de Cannes Docs y Encuentros Australes de FICValdivia. Las postulaciones al taller “Al acto de lo inesperado” están disponibles vía correo electrónico (cineycaos@gmail.com) y a través de Instagram (@cineycaos).