Ignacio Briones cuestiona plan fiscal de Kast: “No ha sabido explicar qué recortarán"

El debate económico entre las candidaturas presidenciales sumó un nuevo capítulo este domingo, luego de que Ignacio Briones, asesor de Evelyn Matthei (UDI) y exministro de Hacienda, cuestionara el plan de ajuste fiscal propuesto por José Antonio Kast (Partido Republicano).

En conversación con Mesa Central de Canal 13, Briones planteó dudas sobre la factibilidad del recorte de US$ 6.000 millones en 18 meses anunciado por Kast. “La pregunta es si eso es posible. Nosotros tenemos serias dudas”, advirtió, acusando inconsistencias en las cifras entregadas por el principal asesor económico republicano, Jorge Quiroz.

Briones sostuvo que en el tema de los subsidios al transporte “el vocero del candidato Kast hace un mes atrás decía que el ahorro en Transantiago era de 350 millones, ahora habla de 215, lo bajó como harto. Y el CEP, en realidad, el ahorro mismo del Transantiago lo pone más o menos a 130, o sea, bastante menos. Entonces, no sé, pues cuando uno tiene esos desvíos en poco tiempo, en pocas semanas, uno va para pensar, bueno, ¿cómo cuadran el total?”.

El economista acusó que “el punto de fondo es otro: el candidato Kast no ha sabido explicar cómo van a recortar y qué van a recortar. Y esa es la pregunta que sigue pendiente”.

Además, recordó que Kast “dijo que los republicanos habían presentado una indicación en el presupuesto anterior para reducir 5.000 millones de dólares (…). Yo quiero decir con mucha responsabilidad que esa indicación no existe. Nunca ocurrió”. Según Briones, lo único que hubo fue “una declaración genérica de la bancada que le pedían al gobierno cortar 5.000 millones. Pero todos entendemos que una indicación es proponer el detalle. Entonces eso es falso”.

En ese sentido, emplazó a los republicanos a que durante la próxima tramitación de la Ley de Presupuestos “hagan la indicación que supuestamente hicieron el año pasado, pero que no la hicieron, eso es falso, que lo hagan este año y que nos digan qué cosas van a recortar».

Exige aclarar supuestas deudas en Vivienda

Briones también se refirió a la polémica instalada tras las declaraciones de Matthei sobre presuntas deudas millonarias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, punto que el Ejecutivo desmintió. A juicio del exministro, este es un tema que debe zanjarse en la discusión presupuestaria: “Lo que dijo Evelyn Matthei es muy de sentido común. Aclárenlo en la discusión presupuestaria, esa es la instancia, muestren las cifras, muestren si es así, si no es así, en qué orden de magnitud”.

El exsecretario de Estado advirtió además que “hemos tenido desviaciones bien, bien importantes de las propias metas fiscales, del balance estructural que el gobierno se propuso. Y el problema cuando tú te desvías sistemáticamente, lo que tú dices que vas a cumplir es que las reglas pierden credibilidad. Y el ancla fiscal de nuestra economía, nuestra política macro, es la credibilidad de las reglas fiscales. Entonces, urge retomar la credibilidad».

Finalmente, apuntó a las proyecciones de ingresos fiscales, indicando que “han estado sistemáticamente sobreestimados en los dos últimos ejercicios (…). Un elemento clave de la discusión presupuestaria que se viene es tener garantías y credibilidad suficiente de que los ingresos que se proyectan para el otro año están bien calculados, lógico”.